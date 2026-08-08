Já está disponível novamente a opção de reagrupamento familiar no formulário de contacto da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Como o DN Brasil noticiou, a agência havia retirado o formulário do ar para realizar melhorias técnicas.Os pedidos de agendamento para reagrupamento familiar continuam sendo feitos normalmente por essa opção. Por enquanto, os agendamentos estão disponíveis apenas para familiares que já se encontram em território português.O jornal apurou que o reagrupamento familiar é uma das "prioridades" da AIMA. Nas últimas semanas, a AIMA tem realizado milhares de agendamentos para reagrupamento familiar. Primeiro, foram convocadas as famílias abrangidas pelo regime de transição. Em seguida, a agência passou a chamar os demais processos. O objetivo é atender todas as famílias até o fim do ano, com entrevistas presenciais. O prazo para análise dos pedidos é de nove meses.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Nos últimos dias, circulou nas redes sociais a informação de que um novo portal de reagrupamento familiar havia sido criado, associando essa novidade à retirada temporária da outra opção. As pessoas tentaram acessá-lo, mas não conseguiram, porque a função é outra, apurou o DN Brasil com fontes da AIMA.No portal services.aima.gov.pt, os imigrantes com processos em andamento poderão enviar documentos pendentes e acompanhar o andamento da solicitação. A plataforma é semelhante à utilizada para acompanhar os processos dos títulos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e das antigas manifestações de interesse.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA retira temporariamente opção de reagrupamento familiar do portal para fazer melhorias.Imigrantes com pedido de reagrupamento familiar serão chamados pela AIMA