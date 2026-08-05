A opção de reagrupamento familiar no portal de contacto da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) foi retirada temporariamente para melhorias no sistema, apurou o DN Brasil com fonte da agência. A funcionalidade deverá voltar a estar disponível "entre hoje e amanhã", ou seja, até quinta-feira, 6 de agosto, segundo a mesma fonte.As alterações são de caráter técnico e têm como objetivo facilitar o atendimento e a integração dos familiares aos processos, apurou ainda o DN Brasil. A remoção temporária da opção já viralizou nas redes sociais, acompanhada de informações falsas de que o procedimento teria sido encerrado definitivamente.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppNas últimas semanas, a AIMA tem realizado milhares de agendamentos para reagrupamento familiar. Primeiro, foram convocadas as famílias abrangidas pelo regime de transição. Em seguida, a agência passou a chamar os demais processos.O objetivo da AIMA é concluir o agendamento de todos os pedidos de reagrupamento familiar até o fim do ano. Recentemente, uma fonte da agência afirmou ao DN Brasil que o reagrupamento familiar "é uma prioridade" e que o órgão trabalha para dar maior celeridade aos processos, embora reconheça que há um volume elevado de casos, o que não permite marcações mais rápidas.Após a abertura do processo, a AIMA tem prazo legal de até nove meses para analisar o pedido, conforme a legislação que entrou em vigor em outubro de 2025.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Imigrantes com pedido de reagrupamento familiar serão chamados pela AIMA .AIMA convoca inscritos no regime de transição do reagrupamento familiar.Nova ferramenta da AIMA permite acompanhar cada etapa do processo de residência