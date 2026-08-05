As alterações são de caráter técnico e têm como objetivo facilitar o atendimento e a integração dos familiares aos processo.
As alterações são de caráter técnico e têm como objetivo facilitar o atendimento e a integração dos familiares aos processo.Foto: Leonardo Negrão
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AIMA retira temporariamente opção de reagrupamento familiar do portal para fazer melhorias

O DN Brasil apurou que a opção estará disponível novamente até quinta-feira, 06 de agosto.
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A opção de reagrupamento familiar no portal de contacto da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) foi retirada temporariamente para melhorias no sistema, apurou o DN Brasil com fonte da agência. A funcionalidade deverá voltar a estar disponível "entre hoje e amanhã", ou seja, até quinta-feira, 6 de agosto, segundo a mesma fonte.

As alterações são de caráter técnico e têm como objetivo facilitar o atendimento e a integração dos familiares aos processos, apurou ainda o DN Brasil. A remoção temporária da opção já viralizou nas redes sociais, acompanhada de informações falsas de que o procedimento teria sido encerrado definitivamente.

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Nas últimas semanas, a AIMA tem realizado milhares de agendamentos para reagrupamento familiar. Primeiro, foram convocadas as famílias abrangidas pelo regime de transição. Em seguida, a agência passou a chamar os demais processos.

O objetivo da AIMA é concluir o agendamento de todos os pedidos de reagrupamento familiar até o fim do ano. Recentemente, uma fonte da agência afirmou ao DN Brasil que o reagrupamento familiar "é uma prioridade" e que o órgão trabalha para dar maior celeridade aos processos, embora reconheça que há um volume elevado de casos, o que não permite marcações mais rápidas.

Após a abertura do processo, a AIMA tem prazo legal de até nove meses para analisar o pedido, conforme a legislação que entrou em vigor em outubro de 2025.

amanda.lima@dn.pt

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