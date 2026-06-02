O caminho inverso do Atlântico: como o Brasil tem influenciado Portugal no Direito

FGV, IDP, FIBE, IBDESC, ABA: conhece estas siglas e sabe o que representam em Portugal? Se ainda não as conhece, fica o convite.FGV – Fundação Getulio VargasIDP – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e PesquisaFIBE – Fórum de Integração Brasil-EuropaIBDESC – Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e ComparadoABA – Associação de Advogados BrasileirosNo XIV Fórum de Lisboa, que ocorre esta semana em Portugal, é possível observar a dimensão da influência brasileira no cenário jurídico-académico português. E não sem mérito. São várias instituições de grande renome que compõem os seminários e espaços de estudo do Direito, exercendo, de forma cada vez mais evidente, o papel de difusoras do pensamento jurídico brasileiro.Hoje, cerca de 80 mil estudantes internacionais ocupam as cadeiras dos cursos de mestrado e doutoramento no país. Mais de 50% desse total é composto por brasileiros.Se outrora o Brasil vinha a Portugal para beber das palavras dos portugueses, hoje é o próprio Brasil que influencia os tribunais, a forma de pensar o Direito e até mesmo a política. E há que celebrar essa influência, porque ela enriquece o debate e amplia as competências dos pensadores do Direito.Eventos como “Os Desafios da Democracia no Século XXI”, idealizado pela FGV em parceria com a Universidade de Lisboa, bem como o “Colóquio dos 50 Anos da CRP”, o “Fórum de Prática Jurídica Aplicada”, promovido pelo IBDESC, e o próprio Fórum de Lisboa, organizado pelo IDP e pela FIBE, demonstram essa mudança de rumo.Nos últimos dias, ministros das Cortes Superiores do Brasil trouxeram a sua presença e colaboração para o debate sobre a longevidade da Constituição da República Portuguesa, sem deixar de enfatizar as semelhanças entre os nossos constitucionalistas e a formação das respetivas cartas constitucionais. O número de juristas envolvidos aumentou; contudo, a caminhada na mesma estrada é antiga, demonstrando que é maior aquilo que nos une do que aquilo que nos separa.Pensar o Direito à moda brasileira está em evidência e, com o nascimento do Acordo Mercosul–União Europeia, essa troca tende a intensificar-se ainda mais. Direito, mercado, política e academia misturam-se num crescente debate de ideias que muito tem a acrescentar a ambos os países.E você, advogado português, se ainda não conhece alguns dos maiores juristas do Brasil, fica o convite. O próximo evento acontece no dia 26 de junho, no Tribunal da Relação do Porto, organizado pelo IBDESC..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Fórum de Lisboa ganha nova dimensão com “Semana do Brasil” que começa quarta.Luís Felipe Salomão. “A democracia precisa se defender da própria democracia”