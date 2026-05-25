Registro da edição de 2025.
Registro da edição de 2025.Foto: Leonardo Negrão
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Fórum de Lisboa ganha nova dimensão com “Semana do Brasil” que começa quarta

Ao DN Brasil, fonte oficial da organização explica que o fórum se tornou um espaço amplo para diálogo “cultural, artístico e institucional no espaço lusófono”.
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Há mais de dez anos que Lisboa, no início de junho, torna-se um centro de discussões sobre o Brasil, Portugal e o mundo, no chamado Fórum de Lisboa. Neste ano, o evento foi ampliado, com a Semana do Brasil. As atividades começam no dia 27 de maio e seguem até 03 de junho, centradas na integração, no cenário geopolítico internacional e nas discussões mais importantes da atualidade.

Ao DN Brasil, fonte oficial da organização explica que o fórum se tornou um espaço amplo para diálogo “cultural, artístico e institucional no espaço lusófono”. As atividades vão ser descentralizadas em vários espaços da cidade, como a Embaixada do Brasil em Portugal, em Oeiras e no Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

“Ao longo de uma semana, responsáveis públicos, intelectuais, artistas, juristas, investigadores e representantes de instituições brasileiras e portuguesas reúnem-se num evento dedicado à consolidação de pontes institucionais, à criação de oportunidades de cooperação entre os dois países e ao debate sobre inovação, democracia e constitucionalismo”, destaca comunicado.

Oficialmente, a programação começa no dia 27 de maio com dois eventos em simultâneo. Na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (FDUL), ocorre a quinta edição do curso “Os desafios da democracia no século XXI”. A coordenação é do ministro Luis Felipe Salomão, do professor Vitalino Canas e da professora Blanche Marie Evin. Serão dois dias de curso, com a presença de juristas, especialistas e acadêmicos.

No mesmo dia, 27 de maio, ocorre o colóquio “A língua que nos liga: a língua portuguesa no mundo”, que conta com a participação de Luís Reto, antigo reitor do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE). Será apresentado o Atlas Global da Língua Portuguesa. Este evento é o início do plano de criar um museu da língua portuguesa em Portugal e de fortalecer o idioma no mundo, apurou o jornal.

Ainda na área cultural, outra atividade da “Semana do Brasil” é o evento “Encontro de Escritores - Dois Atlânticos”, na Embaixada do Brasil em Lisboa. Estão confirmadas as presença de José Roberto de Castro Neves, membro da ABL, e do jornalista José Eduardo Agualusa.

A embaixada ainda será o local de “Rotas Visuais - Entre o Brasil e Portugal”, evento que inclui o lançamento dos livros Os caminhos da mulher na arte brasileira, de Marta Fadel, e Hugo França - esculturas mobiliárias, da FGV Arte, em colaboração com o Atelier Hugo França.

O artista nasceu no Rio Grande do Sul e mudou-se para a Bahia, onde passou a ter nos troncos de árvores mortos a base do seu trabalho artístico. É autodidata e hoje reconhecido como um dos principais artistas do Brasil nesta área. Ainda na descentralização dos eventos, Oeiras receberá, no dia 31 de maio, o “Diálogos sobre Inovação e Direito”.

O Brasil em Portugal

Já no início da semana, começam a chegar os participantes dos eventos, o que também movimenta a economia local. Os ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e o futuro presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Luís Felipe Salomão estarão em todos os eventos.

Outras presenças confirmadas, em especial na programação do Fórum de Lisboa, é dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Flávio Dino, além de Luís Roberto Barroso, que se aposentou recentemente. Mais autoridades que estarão presentes são o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o senador Rodrigo Pacheco, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo. No total, serão 29 ministros do governo e magistratura, quatro governadores, dois prefeitos de capitais, especialistas e acadêmicos.

A Semana do Brasil em Portugal integra ainda o XIV Fórum de Lisboa, que decorre nos dias 1, 2 e 3 de junho, na FDUL. Organizado pelo IDP, pela FGV Justiça e pelo Lisbon Public Law Research Centre (LPL), da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com o apoio do FIBE, o evento proporciona três dias de debate qualificado em torno do tema “Nova ordem internacional, tecnologia e soberania: desafios democráticos, económicos e sociais”.

amanda.lima@dn.pt

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