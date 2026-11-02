A primeira atividade do Observatório das Mulheres Migrantes vai ocorrer nesta semana. No dia 05 de novembro, será promovida uma assembleia de mulheres imigrantes, na Casa do Brasil em Lisboa."Para nós não fazia sentido iniciar um projeto que é para as mulheres, que é para elas se sentirem partes, sem primeiro ouvi-las", afirma a ao DN Brasil Ana Paula Costa, coordenadora do observatório. A iniciativa foi lançada no mês passado.De acordo com a pesquisadora e presidente da Casa do Brasil, o observatório "tem essa componente muito da participação, para que as mulheres vejam o observatório como delas mesmas". O encontro será presencial, às 18:00.A brasileira espera que o momento seja de "mesmo de partilha, de escuta, para depois disso" começarem as atividades do novo observatório. A participação no evento é gratuita, mediante inscrição antecipada neste link.Como a brasileira já havia antecipado ao DN Brasil, a ideia já era "antiga", diante do crescimento da comunidade imigrante no país. "Há o aumento do número de mulheres dentro dessa população e também das necessidades específicas dessas mulheres", explica a brasileira, que é doutora em ciência política e investiga, na academia, o tema da imigração.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Um dos objetivos é ampliar o olhar dos estudos. "Obviamente a comunidade brasileira também é maior no número de mulheres imigrantes, mas há outras nacionalidades, há outras línguas, há questões interseccionais de raça, de classe, de orientação sexual", detalha.As atividades do projeto incluem a realização de questionários e a elaboração de relatórios com resultados e recomendações de política pública, workshops temáticos e materiais informativos. O projeto prevê ainda a monitorização anual de notícias sobre violência contra mulheres imigrantes em Portugal, a criação de um repositório de teses sobre mulheres imigrantes e a realização de conferências anuais.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Casa do Brasil de Coimbra lança plataforma para orientar imigrantes sobre regularização\n.Casa do Brasil lança Observatório das Mulheres Imigrantes