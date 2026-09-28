Portugal terá um Observatório das Mulheres Imigrantes, coordenado pela Casa do Brasil. A medida foi anunciada nesta tarde, 28 de setembro, e terá a primeira iniciativa em breve. No dia 5 de novembro, será realizada uma Assembleia de Mulheres Imigrantes, como espaço de escuta e participação da comunidade e de lançamento oficial do projeto.Em entrevista ao DN Brasil, Ana Paula Costa, presidente da entidade, explica que a ideia já era "antiga", diante do crescimento da comunidade imigrante no país. "Há o aumento do número de mulheres dentro dessa população e também das necessidades específicas dessas mulheres", explica a brasileira, que é doutora em ciência política e investiga, na academia, o tema da imigração.Um dos objetivos é ampliar o olhar dos estudos. "Obviamente a comunidade brasileira também é maior no número de mulheres imigrantes, mas há outras nacionalidades, há outras línguas, há questões interseccionais de raça, de classe, de orientação sexual", detalha.As atividades do projeto incluem a realização de questionários e a elaboração de relatórios com resultados e recomendações de política pública, workshops temáticos e materiais informativos. O projeto prevê ainda a monitorização anual de notícias sobre violência contra mulheres imigrantes em Portugal, a criação de um repositório de teses sobre mulheres imigrantes e a realização de conferências anuais.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Observatório das Mulheres Imigrantes "assume o compromisso de considerar, de forma equitativa, as mulheres de todas as nacionalidades nos seus estudos e ações". Atualmente, as cinco nacionalidades mais representadas entre a população estrangeira residente em Portugal são Brasil, Angola, Índia, Ucrânia e Cabo Verde."O projeto pretende trabalhar toda essa diversidade da imigração de mulheres aqui em Portugal e também mostrar, do ponto de vista científico, essa realidade, recolhendo dados, também partilhando dados de outras pesquisas que são feitas", adianta. A entidade terá um repositório que pretende ser um espaço de "reflexão, de intervenção social e de acolhimento para essas mulheres imigrantes"."A Casa do Brasil de Lisboa convida todas as pessoas, em particular mulheres imigrantes, entidades parceiras, associações, serviços públicos, empresas e outras organizações, a participar neste momento de diálogo e construção coletiva", consta no comunicado. Mais detalhes sobre o evento serão divulgados nas próximas semanas.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mulheres migrantes lançam campanha contra a solidão feminina em Portugal.Governo brasileiro reforça mecanismos para atendimento de vítimas de violência de gênero no exterior