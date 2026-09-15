Setembro é o mês oficial de retomada dos trabalhos em Portugal, após a pausa das férias de verão. Nesta semana a Casa do Brasil de Coimbra (CBC) realiza um evento para marcar o reinício das atividades e apresentação dos projetos para esta temporada.Um desses projetos é o "Conecta+Coimbra", uma plataforma digital para orientar imigrantes sobre regularização no país. "Em linhas gerais, o Conecta+Coimbra propõe-se a centralizar, numa plataforma digital, informação oficial e de fácil compreensão para apoiar imigrantes nos processos de regularização em Portugal", diz o comunicado da CBC enviado ao DN Brasil.Daniel André Domingos da Rosa, presidente da Casa do Brasil em Coimbra, destaca que a proposta mostra um amadurecimento das atividades da associação. "A Confluência marca o início de um ciclo mais maduro para a CBC. Ao lançarmos o nosso projeto no âmbito do #CoimbraCityLab, em parceria direta com o Município, damos um passo decisivo na aproximação entre a comunidade brasileira e as instituições locais", destaca.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Queremos que esta associação seja cada vez mais uma ponte de confiança entre Coimbra e os brasileiros que aqui vivem, estudam e constroem a sua vida", complementa. O evento tem como tema "Confluência: Novo Ciclo, Novos Desafios" e ocorrerá a partir das 16:00 de sábado, dia 19 de setembro, no espaço Liquidâmbar. A programação terá também uma sessão de esclarecimentos sobre a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), um sarau literário e um espaço de convívio aberto à comunidade. "O encontro busca fortalecer os laços entre os brasileiros em Coimbra e abrir um novo ciclo de atuação da CBC, com foco em informação, cultura e acolhimento". A entrada é gratuita, mediante inscrição neste link..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Comunidade brasileira organiza protestos por segurança jurídica e melhorias na AIMA.AIMA afirma que teve queda de 35% nas reclamações