O que há de bom. Roda de Santo, lançamento de livro e conversa na Fábrica Braço de Prata entre os destaques

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos a estreia da residência da Roda de Santo no B.Leza, um lançamento de livro com debate na galeria NowHere e uma conversa sobre produção de eventos com a luso-brasileira Elsa Costa na Fábrica Braço de Prata.A edição semanal da O que há de bom está no ar!Roda de Santo no B.LezaA quinta-feira (19) começa em ritmo de celebração no B.Leza, com a estreia da residência da Roda de Santo, grupo radicado em Lisboa que transforma referências dos terreiros em experiências musicais contemporâneas. Para abrir a temporada, o coletivo convida as Batucadeiras das Olaias, num encontro que aproxima o sagrado afro-brasileiro do batuku cabo-verdiano e faz da música uma ponte entre diferentes margens do Atlântico.Mais do que um show, a noite tem tudo para ser um encontro de memória, resistência e força feminina. De um lado, a energia ritual da Roda de Santo; do outro, a tradição das Batucadeiras das Olaias, marcada pela potência das vozes e da percussão feita com as mãos. Em março, mês que reforça o protagonismo das mulheres em diferentes frentes, o palco vira também espaço de afirmação e celebração da diáspora em som e presença. A apresentação está marcada para às 21h30Onde? B.Leza Clube, Cais Gás 1, LisboaQuando? Quinta-feira, (19), abertura às 21h e início às 21h30Lançamento de livro na NowHereNo sábado (21), a galeria NowHere recebe o lançamento do livro Rethinking North–South Discourses (Routledge, 2026), com apresentação dos editores Bianca Sola Claudio e Filipe Campello, seguida de debate com Ana Balona de Oliveira e Cristiana Tejo, com moderação de Bruno Marques. A proposta é discutir as relações entre Norte e Sul Globais, passando por temas como colonialidade, memória e reparação - tudo isso a partir do olhar das artes.A dica ganha ainda mais peso porque a NowHere, criada por brasileiras, vive um novo momento em Lisboa. O espaço mudou recentemente para a Penha de França, ampliando a estrutura e reforçando a proposta de apoiar artistas migrantes e emergentes. Ou seja: além do debate, é uma boa oportunidade para conhecer de perto um dos projetos mais interessantes da cena independente da cidade hoje - e que o DN Brasil já mostrou para você.Onde? NowHere, Estrada de Chelas 41, LisboaQuando? Sábado, (21), às 18hPreço? Entrada gratuitaClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Conversa na Fábrica Braço de PrataTambém no sábado (21), a Fábrica Braço de Prata recebe a produtora luso-brasileira Elsa Costa para uma conversa sobre produção de eventos, dentro do projeto Conexão IATEC – Portugal, em parceria com a Casa da Língua Portuguesa. O encontro propõe um olhar prático sobre o setor, comparando os bastidores do Brasil e de Portugal, e é voltado a produtores, artistas, estudantes e curiosos sobre o tema.Com mais de 40 anos de carreira, Elsa já trabalhou com nomes como Lulu Santos, Marina Lima e Jorge Aragão, além de ter participado de produções com artistas portugueses e lusófonos como Amália Rodrigues, Carlos do Carmo e Cesária Évora. Hoje, também atua na formação de novos profissionais no IATEC, no Rio de Janeiro. Para quem quer entender melhor como a engrenagem cultural funciona na prática, é um bom papo para colocar na agenda.Onde? Fábrica Braço de Prata, LisboaQuando? Sábado, (21), às 16hAté semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira