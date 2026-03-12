O que há de bom. Peça de Gregório Duvivier, cinema e (muita) música brasileira entre os destaques

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos as sessões do espetáculo 'O Céu da Língua', com Gregório Duvivier, no Coliseu dos Recreios, a estreia do documentário brasileiro 'Explode São Paulo, Gil' e uma programação dedicada à música brasileira na Fábrica Braço de Prata.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Peça "O Céu da Língua"Depois de conquistar mais de 200 mil espectadores entre Brasil e Portugal, o espetáculo O Céu da Língua criado e protagonizado por Gregório Duvivier, está agora em turnê europeia, incluindo sessões em Lisboa neste domingo (15), às 18h e às 21h. Misturando humor, poesia falada e reflexões sobre a linguagem, a peça transforma a língua portuguesa em matéria de palco - explorando desde as origens das palavras até os tropeços cotidianos da comunicação.Dirigido por Luciana Paes, com música original de Pedro Aune e projeções de Theodora Duvivier, o espetáculo se constrói como um híbrido entre stand-up, teatro e literatura. A proposta é celebrar a língua portuguesa como território comum entre brasileiros e portugueses - especialmente diante de plateias que vivem fora do país de origem. Ainda há ingressos disponíveis para a sessão das 21h - confira neste link.Quando? Domingo (15), às 21hOnde? Coliseu dos Recreios (Rua das Portas de Santo Antão, Lisboa)Preço: a partir de cerca de €25Estreia do filme "Explode São Paulo, Gil"O cinema brasileiro também ganha espaço nas salas portuguesas nesta semana com a estreia do documentário Explode São Paulo, Gil, da cineasta Maria Clara Escobar. O filme acompanha a história de Gil, uma mulher que se mudou para São Paulo aos 20 anos com o sonho de se tornar cantora e que, décadas depois, trabalha como faxineira quando aceita participar de um projeto cinematográfico proposto pela própria diretora.A partir desse encontro, o documentário constrói um retrato em que realidade e encenação se misturam, revisitando os sonhos que levaram Gil à maior cidade do Brasil e refletindo sobre trabalho, fama, invisibilidade e os caminhos possíveis para quem tenta viver de arte. Premiado em festivais no Brasil e em Portugal, o longa terá sessões especiais em Lisboa com a presença da diretora.Quando? A partir desta quinta-feira (12)Onde? No cinema mais perto de vocêClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Música brasileira na Fábrica Braço de PrataUma semana depois do Festival Maria Bonita, a programação da Fábrica Braço de Prata volta a entrar no clima brasileiro neste sábado (14) com uma sequência de shows e DJ sets: a tarde começa com o Coletivo Gira, grupo formado por mulheres multi-instrumentistas de diferentes regiões do Brasil e do mundo que se unem para revisitar clássicos do samba e apresentar novas leituras do gênero mais famoso do nosso país. A roda está marcada para às 16h.Mais tarde, às 22h30, a noite segue com o cantor e compositor pernambucano Raul Misturada, que apresenta canções de sua discografia autoral, incluindo o álbum Pangaré, explorando as possibilidades entre voz e violão. A programação do dia termina com um DJ set da cantora e produtora Bárbara Eugênia, que assume a cabine a partir das 23h30 para uma sessão dedicada à pista de dança e à música eletrônica.Quando? Sábado (14) - Coletivo Gira às 16h, Raul Misturada às 22h30 e DJ Bárbara Eugênia às 23h30Onde? Fábrica Braço de Prata (Rua da Fábrica de Material de Guerra 1, Lisboa)Preço: PassFábrica: €10, disponível neste linkAté semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira