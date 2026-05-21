O que há de bom. Lançamento de romance, inauguração de exposição e festival gastronômico entre os destaques

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos o lançamento do romance Notas de Anita, da escritora e compositora brasileira Branca Lescher, na Livraria Snob; a inauguração de uma exposição antológica do artista pernambucano Paulo Bruscky no Zé dos Bois; e o último fim de semana do Festival das Francesinhas no Jardim do Arco do Cego. A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Lançamento de livro de autora brasileiraNesta sexta-feira (22), às 18h30, na Livraria Snob, em Lisboa, chega a Portugal o primeiro romance de Branca Lescher, escritora, poeta e compositora brasileira radicada em São Paulo. Notas de Anita, publicado pela Editora Urutau em 2024, já passou pela Bienal do Livro do Rio de Janeiro e pela FLIP antes de ganhar edição portuguesa. A apresentação fica a cargo de Carolina Gramacho, linguista da Universidade de Lisboa, que estará à conversa com a autora.O romance acompanha Anita, uma mulher madura que narra a própria vida de forma singular e sem meias palavras, numa obra que, segundo a autora, "fala de Liberdade, tema que persigo também nas minhas canções". Com 126 páginas, o livro ficou em 11.º lugar no Concurso Cruz e Souza da Fundação Catarinense de Cultura em 2025. Lescher tem ligação longa com Portugal: em 2019 já se apresentou como cantora em várias cidades, e em 2023 esteve no país para lançar o livro de crónicas Só tem 39.Quando? Sexta-feira, 22 de maio, às 18h30Onde? Livraria Snob, Lisboa Preço? Entrada livreClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Inauguração de exposição: Paulo Bruscky no Zé dos BoisO Zé dos Bois inaugura no sábado (23) uma exposição antológica do artista pernambucano Paulo Bruscky, um dos grandes nomes da arte conceitual brasileira. Com trabalho que atravessa poesia visual e sonora, xerox arte, fax arte, performances e intervenções urbanas desde os anos 1970, Bruscky tem obras em coleções como o MoMA, o Guggenheim e a Tate Gallery. A mostra, com curadoria de Natxo Checa, fica em cartaz até 31 de agosto.O mote da exposição é uma das atitudes mais características da obra do artista: nos anos 1980, Bruscky viajou até à cidade catarinense de Brusque, motivado pela quase-homonímia com o seu próprio nome, e criou uma série de trabalhos recolhendo postais, fotografando placas e elementos urbanos. Esse gesto, que faz do acaso e da lógica os alicerces da criação, é o ponto de partida para esta retrospetiva. A inauguração acontece sábado à noite e conta ainda com festa a partir das 22h, com June João e DJ Cansada b2b Arrlomp.Quando? Inauguração sábado, 23 de maio; exposição até 31 de agosto. Horário: segunda a sábado, 18h-22h Onde? Galeria Zé dos Bois, Lisboa Preço? 3€Último fim de semana do Festival das FrancesinhasEste fim de semana é a última oportunidade para provar a especialidade portuense no Jardim do Arco do Cego, em Lisboa. O Festival das Francesinhas instalou-se na capital a 15 de maio e encerra no domingo (24), reunindo restaurantes do Porto conhecidos pelas suas versões tradicionais do prato, entre eles Cufra, Alicantina, Alfândega Douro e Santa Francesinha. A entrada no recinto é livre e os preços das francesinhas começam nos 10€.Para além da clássica francesinha com molho picante, o festival oferece versões de frango, feitas em forno de lenha e até alternativas vegetarianas, ou sem molho, para os mais comedidos. O festival funciona em horário de almoço (12h-15h) e jantar (19h-22h30). É o último fim de semana: quem ainda não foi, já sabe.Quando? Até domingo, 24 de maio; meio-dia às 15h e 19h às 22h30 Onde? Jardim do Arco do Cego, Lisboa Preço? Entrada livre; francesinhas a partir de 10€Até semana que vem! nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais