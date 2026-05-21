Cartaz da apresentação do novo livro de Branca Lescher, nesta sexta-feira (22).
Cartaz da apresentação do novo livro de Branca Lescher, nesta sexta-feira (22).Foto: DR
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O que há de bom. Lançamento de romance, inauguração de exposição e festival gastronômico entre os destaques

As dicas do seu fim de semana recomendadas pela equipe do DN Brasil.
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Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos o lançamento do romance Notas de Anita, da escritora e compositora brasileira Branca Lescher, na Livraria Snob; a inauguração de uma exposição antológica do artista pernambucano Paulo Bruscky no Zé dos Bois; e o último fim de semana do Festival das Francesinhas no Jardim do Arco do Cego.

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Lançamento de livro de autora brasileira

Nesta sexta-feira (22), às 18h30, na Livraria Snob, em Lisboa, chega a Portugal o primeiro romance de Branca Lescher, escritora, poeta e compositora brasileira radicada em São Paulo. Notas de Anita, publicado pela Editora Urutau em 2024, já passou pela Bienal do Livro do Rio de Janeiro e pela FLIP antes de ganhar edição portuguesa. A apresentação fica a cargo de Carolina Gramacho, linguista da Universidade de Lisboa, que estará à conversa com a autora.

O romance acompanha Anita, uma mulher madura que narra a própria vida de forma singular e sem meias palavras, numa obra que, segundo a autora, "fala de Liberdade, tema que persigo também nas minhas canções". Com 126 páginas, o livro ficou em 11.º lugar no Concurso Cruz e Souza da Fundação Catarinense de Cultura em 2025. Lescher tem ligação longa com Portugal: em 2019 já se apresentou como cantora em várias cidades, e em 2023 esteve no país para lançar o livro de crónicas Só tem 39.

Quando? Sexta-feira, 22 de maio, às 18h30

Onde? Livraria Snob, Lisboa

Preço? Entrada livre

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Inauguração de exposição: Paulo Bruscky no Zé dos Bois

O Zé dos Bois inaugura no sábado (23) uma exposição antológica do artista pernambucano Paulo Bruscky, um dos grandes nomes da arte conceitual brasileira. Com trabalho que atravessa poesia visual e sonora, xerox arte, fax arte, performances e intervenções urbanas desde os anos 1970, Bruscky tem obras em coleções como o MoMA, o Guggenheim e a Tate Gallery. A mostra, com curadoria de Natxo Checa, fica em cartaz até 31 de agosto.

O mote da exposição é uma das atitudes mais características da obra do artista: nos anos 1980, Bruscky viajou até à cidade catarinense de Brusque, motivado pela quase-homonímia com o seu próprio nome, e criou uma série de trabalhos recolhendo postais, fotografando placas e elementos urbanos. Esse gesto, que faz do acaso e da lógica os alicerces da criação, é o ponto de partida para esta retrospetiva. A inauguração acontece sábado à noite e conta ainda com festa a partir das 22h, com June João e DJ Cansada b2b Arrlomp.

Quando? Inauguração sábado, 23 de maio; exposição até 31 de agosto. Horário: segunda a sábado, 18h-22h

Onde? Galeria Zé dos Bois, Lisboa

Preço? 3€

Último fim de semana do Festival das Francesinhas

Este fim de semana é a última oportunidade para provar a especialidade portuense no Jardim do Arco do Cego, em Lisboa. O Festival das Francesinhas instalou-se na capital a 15 de maio e encerra no domingo (24), reunindo restaurantes do Porto conhecidos pelas suas versões tradicionais do prato, entre eles Cufra, Alicantina, Alfândega Douro e Santa Francesinha. A entrada no recinto é livre e os preços das francesinhas começam nos 10€.

Para além da clássica francesinha com molho picante, o festival oferece versões de frango, feitas em forno de lenha e até alternativas vegetarianas, ou sem molho, para os mais comedidos. O festival funciona em horário de almoço (12h-15h) e jantar (19h-22h30). É o último fim de semana: quem ainda não foi, já sabe.

Quando? Até domingo, 24 de maio; meio-dia às 15h e 19h às 22h30

Onde? Jardim do Arco do Cego, Lisboa

Preço? Entrada livre; francesinhas a partir de 10€

Até semana que vem!

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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