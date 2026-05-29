O que há de bom. Fim de semana tem Coala Festival como principal destaque; saiba tudo

Esta semana, um único destaque toma conta da agenda cultural do DN Brasil - e merece: neste sábado (30) e domingo (31), o Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, recebe a terceira edição portuguesa do Coala Festival, que chega com recorde de bilhetes vendidos e um cartaz que reúne três gerações e três continentes em torno da música lusófona.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar com tudo que você precisa saber sobre o evento!Coala FestivalNascido em São Paulo, o Coala Festival fincou raízes em Cascais e virou, em poucos anos, o maior encontro da música de língua portuguesa em solo europeu. A edição de 2026 é a mais ambiciosa até agora - e tem um nome que resume tudo: Caetano Veloso. Aos 84 anos e em turnê de despedida dos palcos mundiais, o mestre da MPB fecha o palco principal no sábado às 22h35, numa noite que pode muito bem ser a última chance de ouvi-lo ao vivo em Portugal.Antes dele, Slow J sobe ao palco às 20h45 com o projeto "Afro Fado", o veterano angolano Bonga - embaixador do semba há mais de quatro décadas - se apresenta às 19h10, e Branko com o trio brasileiro Tuyo entra às 17h45. Zeca Veloso abre o palco principal às 16h20 com a digressão "Boas Novas".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O domingo tem cartaz igualmente generoso. Lulu Santos encerra a noite às 22h30 com o seu repertório de décadas. Antes dele, Marina Sena - uma das vozes mais inventivas do pop brasileiro contemporâneo - apresenta às 19h05 o espetáculo do álbum "Coisas Naturais". João Gomes leva o piseiro pernambucano para Cascais às 20h40, enquanto Ana Frango Elétrico (17h40) e Zé Ibarra (16h05) completam um domingo de dar inveja.Em paralelo, o Palco Super Bock Club anima os dois dias com programação de música eletrónica - no sábado com DJ Danifox a fechar às 21h15, no domingo com Chima Isaaro até meia-noite. As portas abrem às 15h nos dois dias e o festival vai até às 00h30.Para chegar sem stress, a CP oferece bilhete especial de ida e volta na Linha de Cascais por apenas €3, mediante apresentação do bilhete do festival. Quem preferir TVDE pode usar o código "COALA26" na Bolt para 25% de desconto nas viagens com origem ou destino no Hipódromo. Os últimos ingressos estão disponíveis na plataforma Fever - passe de dois dias a partir de €109, e ingresso por dia a partir de €65.Quando? Sábado (30) e domingo (31), das 15h às 00h30 Onde? Hipódromo Manuel Possolo, Av. da República 371, Cascais Preço: A partir de €65 (dia) ou €109 (passe dois dias), na FeverAté semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Coala Festival anuncia últimas atrações; confira line-up completa."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais