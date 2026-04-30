Carminho posa para foto com cartaz do Eletrical Studio.
Carminho posa para foto com cartaz do Eletrical Studio.Foto: Paulo Spranger
DN Brasil

O que há de bom. Fim de semana prolongado em Lisboa tem samba, baião e shows de Carminho

As dicas culturais para os próximos dias selecionadas pela equipe do DN Brasil.
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Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos o Samba dos Democratas no Bartô, os concertos de Carminho e o retorno de Paulo Edson aos palcos com um show cheio de personalidade.

Samba dos Democratas no Bartô

Sexta-feira (1) é dia de feriado, mas também é dia de samba no Bartô. O Samba dos Democratas volta ao bar do Chapitô para mais uma noite de roda animada, daquelas que misturam cerveja gelada, batuque e público colado cantando junto. Em atividade desde 2010, o grupo foi um dos responsáveis por ajudar a consolidar o samba em Lisboa quando o gênero ainda dava seus primeiros passos por aqui.

Para quem quiser economizar, vale chegar cedo - além de garantir lugar, a entrada é gratuita até às 22h. Depois disso, a contribuição artística mantém o espírito acessível da casa (€3)

Quando? Sexta-feira, 1º de maio, a partir das 21h30

Onde? Bartô (Bairro Alto, Lisboa)

Preço: Entrada gratuita até às 22h; depois, 3€

Carminho

Um dos principais nomes da música portuguesa contemporânea e queridinha do público brasileiro, a cantora Carminho sobe ao palco do Coliseu dos Recreios entre sexta (1) e domingo (3) com o espetáculo “Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir”, baseado no seu mais recente trabalho. O show é uma tradução da identidade da fadista, que tem explorado novas possibilidades dentro do gênero, aproximando o fado de sonoridades experimentais sem perder a essência.

Conhecida também pela forte ligação com o Brasil - já dividiu trabalhos com nomes como Caetano Veloso e Milton Nascimento -, Carminho mantém uma base fiel de fãs brasileiros em Portugal (e inclusive já falou um pouco sobre essa relação em entrevista ao DN Brasil). A série de espetáculos promete casa cheia e um repertório que atravessa diferentes fases da carreira.

Quando? De 1 a 3 de maio, às 21h30

Onde? No Coliseu dos Recreios, em Lisboa

Preço: Entre 25€ e 50€, conforme o setor

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Baião elétrico na Fábrica Braço de Prata

Já o sábado (2) na Fábrica Braço de Prata terá ritmos de baião e ijexá. Depois de um período de pausa criativa, o baiano Paulo Edson volta aos palcos com um novo projeto que promete sacudir a noite lisboeta. O show aposta numa mistura pouco óbvia - e bastante potente - de psych-surf, garage rock e referências da música nordestina. No formato power trio, o músico sobe ao palco acompanhado de Isra Bianchi e Yago Oliveira.

A proposta uma apresentação intensa, com letras ácidas e atmosferas que vão do “surf-baião” ao “punk-nordestino-psicotropical”, numa viagem que dialoga tanto com tradição quanto com ruptura. Para quem gosta de descobrir novos sons e fugir do circuito mais óbvio, é uma boa pedida para a noite de sábado na cidade.

Quando? Sábado, 2 de maio, às 22h

Onde? Fábrica Braço de Prata (Rua da Fábrica de Material de Guerra, 1 - Lisboa)

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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