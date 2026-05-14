Anna Setton se apresenta em Lisboa nesta sexta (15). Foto: Pau Ballesté
O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem stand-up, música brasileira e festival de cachaça

As dicas do seu fim de semana selecionadas pela equipe do DN Brasil.
Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos a humorista Dadá Coelho, que se apresenta ainda nesta quinta (14) em Lisboa e no domingo (17) em Almada, a cantora Anna Setton no palco do MACAM na sexta-feira (15), e o retorno do Cachaça Fest a partir do sábado (16), com um fim de semana cheio de música, cultura e destilado brasileiro em Cascais.

Dadá Coelho

Quem não tiver planos para esta quinta-feira (14) tem uma boa desculpa para sair: a humorista e atriz brasileira Dadá Coelho se apresenta hoje no Teatro Bocage, na Graça, em espetáculo solo que mistura stand-up, memórias pessoais e improviso - com um ingrediente inusitado no meio de tudo isso: a preparação de um cuscuz ao vivo enquanto as histórias se desenrolam no palco. O formato foge do stand-up convencional ao incorporar ação cênica e interação direta com a plateia, criando um ambiente em que as histórias se constroem em tempo real.

Conhecida por trabalhos na televisão, no teatro e como roteirista, Dadá tem apostado cada vez mais no formato solo para explorar temas como relações familiares, desejo e as contradições da vida adulta. Para quem perder a sessão de hoje, há ainda oportunidade de ver o espetáculo no domingo (17) no Incrível Almadense, em Almada - para quem não se importar de atravessar o Tejo. Os ingressos custam €20.

Quando? Hoje, quinta-feira (14) e domingo (17) no Incrível Almadense, Almada

Onde? No Teatro Bocage (Lisboa) e no Incrível Almadense (Almada)

Preço: €20

Anna Setton

Na sexta-feira (15), a cantora e compositora brasileira Anna Setton sobe ao palco do àCapela Live Arts&Bar, no MACAM - Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, em Lisboa. A artista paulista, residente em Portugal, traz um repertório que mistura composições próprias, músicas inéditas e releituras de clássicos da bossa nova e da MPB. No palco, estará acompanhada por Edu Sangirardi no teclado e Thiago Alves no contrabaixo.

Com uma trajetória que passa por turnês ao lado de Toquinho e colaborações com nomes como Omara Portuondo e Sadao Watanabe, Anna consolidou um caminho autoral com crescente projeção internacional. No show desta sexta, além do repertório já conhecido, a cantora antecipa músicas do próximo trabalho. As portas abrem às 19h30, o show dura cerca de 75 minutos e a classificação é para maiores de 12 anos.

Quando? Sexta-feira (15)

Onde? àCapela Live Arts&Bar - MACAM, Lisboa

Preço: Entre €20 e €23

Cachaça Fest

Quem passa pelo fim de semana com vontade de explorar o universo da cachaça tem programa certo. O Cachaça Fest, maior evento dedicado exclusivamente ao destilado brasileiro na Europa, volta a Lisboa para a sua segunda edição entre os dias 16 e 22 de maio, com um programa que cruza cultura, gastronomia, música e negócios.

No sábado (16) e no domingo (17), o ponto de encontro é o Palaphita, em Cascais, com workshops de samba de gafieira, apresentações de capoeira, forró ao vivo com o Trio Forró Carioca e encerramento do domingo com o bloco Boi Tabaco, de frevo e maracatu. Durante os dois dias, a Casa Cachaça mantém uma loja no espaço com os rótulos participantes do festival.

O fim de semana é só o começo: a programação se estende pela semana seguinte com painéis técnicos no Lisbon Bar Show, um jantar harmonizado no restaurante Zazah e a grande final do Cachaça Fest Competition, uma competição internacional de bartenders. A abertura oficial acontece no sábado (16), às 15h, no escritório da ApexBrasil, em Lisboa, com vernissage da exposição fotográfica Cachaças do Rio - Destilando Sabor e Cultura, Ontem, Hoje e Sempre.

Quando? Sábado (16) e domingo (17) no Palaphita; programação completa de 16 a 22 de maio

Onde? Palaphita Cascais (Bosque da Casa da Guia, Av. Nossa Senhora do Cabo, 101, Cascais) e outros espaços de Lisboa

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
