Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. O fim de semana reserva dois programas muito distintos: para quem quer festival de grande escala, o Meo Kalorama ocupa o Parque da Bela Vista com nomes como Ms. Lauryn Hill e Grace Jones. Para quem prefere algo mais intimista e raíz, o Coletivo Gira leva a roda de samba para o Castelo de São Jorge no sábado, com entrada gratuita e vista para a cidade toda.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Meo KaloramaDe quinta (28) a sábado (30), o Parque da Bela Vista recebe mais uma edição do Meo Kalorama - festival que desde 2022 se firmou como um dos grandes eventos de fim de verão em Lisboa, reunindo mais de cem mil pessoas por edição. O cartaz deste ano tem Ms. Lauryn Hill, Grace Jones, Vince Staples e Robbie Williams entre os principais nomes, com Sam the Kid com Orquestra & Orelha Negra como destaque nacional. Na quinta-feira, as portas abrem às 16h30; no sábado e no domingo, às 14h30. Os ingressos diários custam €65 e o passe geral para os três dias sai por €160, disponíveis no site oficial do festival e na Fever.Quando? Quinta (28), sexta (29) e sábado (30)Onde? Parque da Bela Vista, LisboaPreço: €65 (diário) ou €160 (passe 3 dias)Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Coletivo Gira no Castelo de São JorgeNo sábado (29), a partir das 19h, o Coletivo Gira - a roda de samba formada por mulheres brasileiras imigrantes que o DN Brasil já contou em detalhe e que se tornou uma das referências da cena cultural de Lisboa - sobe ao Castelo de São Jorge para um show ao pôr do sol com a melhor vista panorâmica da cidade. "A entrada é gratuita mediante lotação, com retirada de ingressos a partir das 18h - um por pessoa. Convém chegar cedo, pois quem conhece já sabe que onde tem Gira tem casa cheiaQuando? Sábado (29), às 19h.Onde? No Castelo de São Jorge, LisboaPreço: Entrada gratuita - retirar ingresso no local a partir das 18h..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda".Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira