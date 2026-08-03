A vivência e o contato com diferentes culturas, algo que marcou sua vida e trajetória, é algo que Gilberto Gil não abre mão mesmo aos 84 anos. Depois de ter anunciado a sua despedida das grandes arenas com a turnê Tempo Rei, que passou pelo Porto e por Cascais nos últimos meses, o músico brasileiro faz questão de manter uma ponte constante e viva com Portugal, que terá seu próximo capítulo em Lisboa no dia 10 de outubro.Leia a entrevista:.Prestes a voltar a Lisboa, Gilberto Gil celebra intercâmbio cultural e "Portugal cada vez mais brasileiro".O mestre da Música Popular Brasileira (MPB) subirá ao palco do Coliseu dos Recreios num formato completamente diferente, com a participação na ópera-canção Amor Azul. Concebido em parceria com o maestro italiano Aldo Brizzi, o espetáculo é inspirado no Gita Govinda, poema clássico da literatura indiana que narra a história de amor entre as divindades Krishna e Radha.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Cecília Malan lança livro em Lisboa. "Não me sinto amputada do meu país, me sinto muito conectada".Ciclo de Música Brasileira traz Oswaldo Amorim e convidados a Lisboa, Almada e Barreiro nesta semana