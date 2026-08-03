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Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"

Em entrevista ao DN Brasil, o ícone da MPB fala sobre o seu atual projeto, a ópera-canção Azul Amor, que passa por Lisboa em outubro, e sobre a aproximação cultural entre brasileiros e portugueses.

A vivência e o contato com diferentes culturas, algo que marcou sua vida e trajetória, é algo que Gilberto Gil não abre mão mesmo aos 84 anos. Depois de ter anunciado a sua despedida das grandes arenas com a turnê Tempo Rei, que passou pelo Porto e por Cascais nos últimos meses, o músico brasileiro faz questão de manter uma ponte constante e viva com Portugal, que terá seu próximo capítulo em Lisboa no dia 10 de outubro.

Leia a entrevista:

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O mestre da Música Popular Brasileira (MPB) subirá ao palco do Coliseu dos Recreios num formato completamente diferente, com a participação na ópera-canção Amor Azul. Concebido em parceria com o maestro italiano Aldo Brizzi, o espetáculo é inspirado no Gita Govinda, poema clássico da literatura indiana que narra a história de amor entre as divindades Krishna e Radha.

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