O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem Liniker, roda de samba e novos arraiais de Santos Populares

Sextou com agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores! Para os próximos dias, destacamos Liniker no Coliseu dos Recreios nesta sexta-feira; a roda de samba do Mesa Brasileira no sábado, com entrada gratuita em Campolide; e a abertura de novos arraiais dos Santos Populares a partir desta quinta - incluindo alguns dos mais tradicionais e animados da cidade.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Liniker no ColiseuNa sexta-feira (5), Liniker sobe ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, às 22h - e a noite promete ser histórica. A cantora paulista, hoje a artistas brasileira mais badalada do circuito internacional, traz a Lisboa a "Caju Tour", turnê de despedida do álbum que lhe rendeu sete indicações no Latin Grammy 2025, com vitória em três categorias, incluindo Canção do Ano e Gravação do Ano. É a primeira vez que Liniker se apresenta no Coliseu - uma casa que ela própria descreveu ao DN Brasil como marco.Para a comunidade brasileira em Portugal, o show tem um peso que vai além do entretenimento. Negra, trans e vinda do interior paulista, Liniker é para muitos uma voz que partiu do mesmo lugar e que canta em português brasileiro do outro lado do oceano. "Portugal é sempre um lugar muito especial de show, não só pelo público português, mas também por esse encontro com os brasileiros e uma forma da gente levar e acalentar o coração de quem está tão longe de casa há tanto tempo", disse ela ao DN Brasil em entrevista recente. As portas abrem às 21h e a duração prevista do espetáculo é de 1h30.Quando? Sexta-feira (5), abertura de portas às 21h, início às 22hOnde? Coliseu dos Recreios, Rua das Portas de Santo Antão 96, LisboaPreço: A partir de €45Mesa Brasileira - Roda de SambaNo sábado (6), o Quiosque Verde Lima, em Campolide, recebe uma festa especial: o movimento cultural Mesa Brasileira comemora um ano de existência com um dia inteiro de samba ao ar livre, das 12h à meia-noite. A programação inclui batucada, DJ, aulas e apresentações de gafieira, e ainda - para fechar a noite com chave de ouro - transmissão do amistoso Brasil vs. Egito num telão a partir das 23h. Entrada gratuita, espaço verde, acessível e pet friendly.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Criado para reunir a comunidade brasileira em Lisboa em torno da cultura do samba, o Mesa Brasileira se firmou como um dos pontos de encontro mais queridos da diáspora na cidade. A edição de aniversário promete estrutura premium com torres de cerveja gelada e muito samba ao ar livre numa tarde de calor. Quando? Sábado (6), das 12h às 00h Onde? Quiosque Verde Lima, Rua Cardeal Saraiva, Campolide, LisboaPreço: Entrada gratuitaSantos Populares - novos arraiaisOs Santos Populares já estão na rua desde a semana passada, mas é a partir desta quinta (4) que a festa ganha novo fôlego em Lisboa. Abrem as portas o Arraial da Vila Berta, na Graça, o Arraial de São Vicente, no Largo da Graça, e o Arraial da Misericórdia, no Miradouro de São Pedro de Alcântara - três dos mais tradicionais e bem localizados da cidade, com sardinha na brasa, bailarico e aquela mistura de bairro e verão que faz de Lisboa uma cidade única nesta época do ano.Para quem ainda não saiu para os arraiais, esta é a semana certa para estrear. O ponto alto das celebrações - a noite de Santo Antônio, de 12 para 13 de junho - já está à vista, mas há festa todos os dias até lá. Entrada gratuita em praticamente todos os espaços.Quando? A partir desta quinta (4); programação vai até fim de junhoOnde? Vila Berta (Graça), Largo da Graça e Miradouro de São Pedro de Alcântara, entre outrosPreço: Entrada gratuitaAté semana que vem! nuno.tibirica@dn.pt.Santos Populares começam nesta quinta em Lisboa; veja datas dos principais arraiais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira