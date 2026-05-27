Festas juninas portuguesas começam nesta quinta (28) em Lisboa.
Festas juninas portuguesas começam nesta quinta (28) em Lisboa.Foto: Arquivo/Global Imagens
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Santos Populares começam nesta quinta em Lisboa; veja datas dos principais arraiais

Festas de rua tomam conta da capital portuguesa até o fim de junho, com sardinha na brasa, música pimba e celebrações espalhadas por bairros históricos.
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Foliões e folionas, podem comemorar. Chegou aquela época do ano em que estar em Lisboa é viver numa cidade constantemente em ritmo de festa. A partir desta quinta-feira (28), começam oficialmente os Santos Populares, as tradicionais festas juninas portuguesas, que transformam ruas e bairros da capital em grandes arraiais a céu aberto, com sardinha na brasa, cerveja, música pimba e bailaricos madrugada adentro.

As celebrações seguem até o fim de junho e têm como ponto alto o Santo Antônio, padroeiro de Lisboa, celebrado na noite de 12 para 13.

Entre os primeiros arraiais a abrir as portas estão o Renovar Mouraria, no Largo da Rosa, entre 28 de maio e 13 de junho, e o Arraial na Praça, na Praça de Londres, até 31 de maio. Também começam nesta semana alguns dos eventos mais tradicionais da cidade, como os arraiais de Alfama, Bica e Mouraria, que seguem até o fim de junho, além do Grande Arraial de Belém, no Parque dos Moinhos de Santana, e do Grande Arraial Sagres, no Campo Pequeno. Já o Arraial Santos em Santos, no Terrapleno de Santos, acontece entre 29 de maio e 19 de julho.

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Embora sejam o equivalente português das festas juninas brasileiras, os Santos Populares têm diferenças importantes em relação às comemorações no Brasil. Enquanto no Brasil junho costuma ser associado ao frio, quentão e forró, em Portugal as festas celebram a chegada do verão europeu, com imperiais geladas, vinho verde, sardinha assada e música pimba tomando conta das ruas. Outra marca das celebrações lisboetas são os manjericos, pequenos vasos de manjericão-anão oferecidos entre casais durante o período.

Assim como acontece no carnaval brasileiro, Lisboa praticamente muda de rotina durante os Santos Populares. Bairros históricos como Alfama, Graça, Mouraria, Madragoa e Bica ficam decorados com bandeirinhas coloridas, palcos e barracas de comida, enquanto milhares de pessoas ocupam as ruas até altas horas da madrugada. As festas também costumam atrair turistas de diferentes partes da Europa e dão mais força aquele clima de bairro e convivência popular típico da capital portuguesa.

Confira datas de alguns dos principais arraiais em Lisboa

Arraial Renovar Mouraria
Largo da Rosa, Mouraria
28 de maio a 13 de junho

Arraial na Praça
Praça de Londres
28 a 31 de maio

Arraial da Mouraria
Rua da Guia
29 de maio a 30 de junho

Arraial de Alfama
Largo de São Miguel, Alfama
29 de maio a 28 de junho

Arraial da Bica
Calçada da Bica Grande, Bica
29 de maio a 28 de junho

Grande Arraial de Belém
Parque dos Moinhos de Santana
29 de maio a 14 de junho

Grande Arraial Sagres
Campo Pequeno
29 de maio a 14 de junho

Arraial Santos em Santos
Terrapleno de Santos
29 de maio a 19 de julho

Arraial da Vila Berta
Vila Berta, Graça
3 a 13 de junho

Arraial de São Vicente
Largo da Graça
3 a 14 de junho

Arraial da Misericórdia
Miradouro de São Pedro de Alcântara
3 a 28 de junho

Grande Arraial de Benfica
Alameda Padre Álvaro Proença
18 a 21 de junho

nuno.tibirica@dn.pt

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