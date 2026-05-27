Santos Populares começam nesta quinta em Lisboa; veja datas dos principais arraiais

Foliões e folionas, podem comemorar. Chegou aquela época do ano em que estar em Lisboa é viver numa cidade constantemente em ritmo de festa. A partir desta quinta-feira (28), começam oficialmente os Santos Populares, as tradicionais festas juninas portuguesas, que transformam ruas e bairros da capital em grandes arraiais a céu aberto, com sardinha na brasa, cerveja, música pimba e bailaricos madrugada adentro. As celebrações seguem até o fim de junho e têm como ponto alto o Santo Antônio, padroeiro de Lisboa, celebrado na noite de 12 para 13.Entre os primeiros arraiais a abrir as portas estão o Renovar Mouraria, no Largo da Rosa, entre 28 de maio e 13 de junho, e o Arraial na Praça, na Praça de Londres, até 31 de maio. Também começam nesta semana alguns dos eventos mais tradicionais da cidade, como os arraiais de Alfama, Bica e Mouraria, que seguem até o fim de junho, além do Grande Arraial de Belém, no Parque dos Moinhos de Santana, e do Grande Arraial Sagres, no Campo Pequeno. Já o Arraial Santos em Santos, no Terrapleno de Santos, acontece entre 29 de maio e 19 de julho.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Embora sejam o equivalente português das festas juninas brasileiras, os Santos Populares têm diferenças importantes em relação às comemorações no Brasil. Enquanto no Brasil junho costuma ser associado ao frio, quentão e forró, em Portugal as festas celebram a chegada do verão europeu, com imperiais geladas, vinho verde, sardinha assada e música pimba tomando conta das ruas. Outra marca das celebrações lisboetas são os manjericos, pequenos vasos de manjericão-anão oferecidos entre casais durante o período.Assim como acontece no carnaval brasileiro, Lisboa praticamente muda de rotina durante os Santos Populares. Bairros históricos como Alfama, Graça, Mouraria, Madragoa e Bica ficam decorados com bandeirinhas coloridas, palcos e barracas de comida, enquanto milhares de pessoas ocupam as ruas até altas horas da madrugada. As festas também costumam atrair turistas de diferentes partes da Europa e dão mais força aquele clima de bairro e convivência popular típico da capital portuguesa.Confira datas de alguns dos principais arraiais em LisboaArraial Renovar MourariaLargo da Rosa, Mouraria28 de maio a 13 de junhoArraial na PraçaPraça de Londres28 a 31 de maioArraial da MourariaRua da Guia29 de maio a 30 de junhoArraial de AlfamaLargo de São Miguel, Alfama29 de maio a 28 de junhoArraial da BicaCalçada da Bica Grande, Bica29 de maio a 28 de junhoGrande Arraial de BelémParque dos Moinhos de Santana29 de maio a 14 de junhoGrande Arraial SagresCampo Pequeno29 de maio a 14 de junhoArraial Santos em SantosTerrapleno de Santos29 de maio a 19 de julhoArraial da Vila BertaVila Berta, Graça3 a 13 de junhoArraial de São VicenteLargo da Graça3 a 14 de junhoArraial da MisericórdiaMiradouro de São Pedro de Alcântara3 a 28 de junhoGrande Arraial de BenficaAlameda Padre Álvaro Proença18 a 21 de junhonuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Amor em Lisboa: brasileiros também podem tentar vaga no tradicional "Casamentos de Santo António".Festas de Lisboa com mais de 40 iniciativas durante o mês de junho