O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem festival de cinema migrante e shows de artistas brasileiros

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos a estreia do Festival Imigratoria, com filmes de cineastas imigrantes em Lisboa, o show do Maneva no Lisboa ao Vivo dentro da turnê dos 20 anos da banda, e o concerto da cantora Tainá no MACAM, numa noite de voz e guitarra num museu à beira do Tejo.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Festival ImigratoriaO coletivo Imigratoria - criado pela roteirista paulista Juliana Calejan e formado majoritariamente por profissionais brasileiros do audiovisual radicados em Portugal - estreia o seu primeiro festival de cinema neste fim de semana, em Lisboa. A programação reúne mais de 30 curtas-metragens distribuídas em três mostras competitivas: Curtas Brasileiros Imigrantes, Curtas Femininos Imigrantes e Curtas Internacionais Imigrantes, com produções de países como Cuba, Costa Rica, Holanda, Bélgica, Irlanda e México. O festival exibe ainda dois longas: "Intercontinental", de Salomón Pérez, e "This Jungo Life", de David Fedele, retrato de refugiados sudaneses no Marrocos.Além das sessões na Casa do Comum, o festival organiza no sábado (9) workshops e um painel de debate no LACS Anjos voltados a profissionais imigrantes do setor audiovisual, com discussões sobre inserção no mercado português e a presença de cineastas afrodescendentes no país. No domingo (10), a cerimônia de encerramento e premiação acontece no rooftop do mesmo espaço.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Quando? De sexta (8) a domingo (10)Onde? Casa do Comum (Rua da Rosa, 285), Lisboa; workshops e debate no LACS Anjos (Rua Febo Moniz, 27B); encerramento no rooftop do LACS AnjosPreço: entre €3 e €7 (algumas sessões com entrada gratuita)ManevaVinte anos de carreira e o Maneva ainda tem fôlego para encher palco - e plateia. A banda paulista chega a Lisboa no sábado (8) para uma das datas da turnê europeia "Maneva 20 Anos - Origem", que combina sucessos da discografia com músicas do álbum mais recente, "Origem", numa cenografia pensada especialmente para o show. "Completar 20 anos de banda traz uma sensação de liberdade", diz Tales de Polli, um dos integrantes. "Sentimos que estamos a renascer."Formado em São Paulo em 2005, o Maneva se consolidou como um dos principais nomes do reggae brasileiro, acumula certificações de ouro, platina e diamante no país e chegou a ser indicado ao Grammy Latino em 2021. No dia seguinte (9), a turnê segue para o Porto, no Hard Club.Quando? Sábado (8), às 20h30Onde? Lisboa ao VivoPreço: €32TaináCantora e compositora brasileira de origem indígena radicada em Portugal, Tainá se apresenta na sexta-feira (8) no àCapela - Live Arts&Bar do MACAM, o novo Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, à beira do Tejo. O concerto acontece em formato duo, com o guitarrista Manel Ferreira, e deve passear pelo repertório da artista, que inclui o álbum "Âmbar" (2024), disco de sonoridade fluida e etérea com participações de Tiago Nacarato e Roberta Campos.Vencedora do Prêmio Play na categoria Melhor Artista Lusófona com o seu álbum de estreia, Tainá tem construído uma obra que explora a identidade e a ponte cultural entre Brasil e Portugal - temas que ganham ainda mais peso num espaço como o MACAM, que abre as portas ao vivo neste formato intimista.Quando? Sexta-feira (8) Onde? àCapela - Live Arts&Bar, MACAM (Rua da Junqueira, 66, Lisboa)Preço: €16 a €18Até semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira