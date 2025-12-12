O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem estreia de peça, roda de samba e festa de forró

Devido à Greve Geral na última quinta-feira, a 'O que há de bom' - agenda cultural do DN Brasil para o fim de semana em Lisboa e arredores - chega com um dia de atraso nessa chuvosa sexta-feira. Para a programação dos próximos dias, destacamos as exibições da peça 'Ponto Morto' após sucesso no Brasil, uma roda de samba do Coletivo Gira na Gulbenkian e uma festa especial de forró dedicada ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga. A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Estreia da peça 'Ponto Morto'Depois de conquistar crítica e público no Brasil, Ponto Morto, texto de Hélio Sussekind e encenação de Camilo Bevilacqua, entrou em cartaz nesta semana no Teatro Ibérico, em Lisboa. A nova montagem reúne um elenco ligado ao universo lusófono e revisita a história de um pai e um filho numa travessia atravessada por silêncios, repetições e gestos mínimos que revelam afeto, exaustão e cumplicidade. Daniel Martinho dá vida a Humpty, enquanto Danilo da Mata interpreta Dumpty, numa dupla que sustenta uma fábula contemporânea sobre limites emocionais e sobrevivência.No encontro artístico entre Brasil, África e Portugal, a peça transforma uma caminhada pela floresta numa metáfora para o instante em que o amor hesita, transborda ou falha. A encenação aposta no humor, no absurdo e na ternura, construindo um ambiente em que o invisível ganha forma diante do público. Ponto Morto entrou em cartaz na última quinta-feira (11) e fica até o dia 21 de dezembro, com sessões de quinta a sábado, às 21h, e domingo, às 17h, e tem ingressos a €10.Quando? De 11 a 21 de dezembro (qui–sáb, 21h; dom, 17h)Onde? Teatro Ibérico, LisboaPreço: €10Forró – Especial Luiz GonzagaNesta sexta-feira, 12 de dezembro, o Barulho Bom promove uma edição especial dedicada ao nascimento de Luiz Gonzaga - data que também marca o Dia do Forró no Brasil. A festa acontece no Grupo Dramático e Escolar “Os Combatentes”, na Rua do Possolo, e celebra a diáspora nordestina com música, dança e partilha. Inspirado no clima afetivo de “Vida de Viajante”, o evento convida o público a ocupar a pista para matar a saudade de casa ou apenas descobrir a força cultural do forró.A programação começa com aula gratuita, das 20h às 21h, seguida de baile até às 02h. O som fica por conta do Trio Exactamente e dos DJs Enrique Matos e Puro Suco. A entrada custa €7 até 22h30, passando para €10 depois desse horário (apenas no dia). A iniciativa é organizada pelo Forró no Miradouro em parceria com a Associação Diáspora.Quando? Sexta, 12 de dezembro – aula 20h–21h; festa até 02hOnde? Grupo Dramático e Escolar “Os Combatentes” (Rua do Possolo, 5–9, Lisboa)Preço: €7 até 22h30 €10 após 22h30Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppColetivo Gira no Complexo BrasilJá no sábado, dia 13 de dezembro, o Jardim Gulbenkian recebe o Coletivo Gira para uma apresentação que reúne samba, tambores de mão e a energia de um grupo formado por mulheres multi-instrumentistas de diferentes origens. O repertório resgata clássicos do gênero, mas também abre espaço para composições da nova geração, construindo uma sonoridade própria que reverencia o samba de terreiro, os ritmos afro-brasileiros e o ativismo que acompanha a trajetória do grupo.Idealizado por mulheres imigrantes que iniciaram o movimento em 2021, em Lisboa, o Coletivo Gira apresenta um concerto que equilibra força e leveza, sempre com a intenção de promover a cultura afro-brasileira e a igualdade de género. A apresentação integra a programação complementar da exposição Complexo Brasil, com curadoria de José Miguel Wisnik, Guilherme Wisnik e Milena Britto. A entrada é livre, sujeita à lotação do espaço, e o concerto começa às 16h.Quando? Sábado, 13 de dezembro, às 16hOnde? Engawa – Jardim Gulbenkian, LisboaPreço: Entrada livre (sujeita à lotação)nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Shows, debates, oficinas: confira a programação paralela da exposição Complexo Brasil na Gulbenkian