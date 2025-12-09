Espetáculo Ponto Morto, sucesso brasileiro, estreia em Lisboa com nova montagem

Depois de conquistar crítica e público no Brasil, 'Ponto Morto', texto de Hélio Sussekind com encenação de Camilo Bevilacqua, estreia nesta semana no Teatro Ibérico, em Lisboa. A nova montagem reúne um elenco ligado ao universo lusófono e apresenta uma leitura renovada da obra, centrada na relação entre um pai e um filho em travessia.O espetáculo fica em cartaz de 11 a 21 de dezembro, com sessões de quinta a sábado, às 21h, e domingos às 17h. No palco, Daniel Martinho interpreta Humpty, enquanto o guineense Danilo da Mata assume o papel de Dumpty. A dupla conduz a narrativa marcada por silêncios, repetições e gestos que revelam um afeto ora terno, ora exausto, numa espécie de fábula contemporânea.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A montagem nasce do encontro artístico entre Brasil, África e Portugal, numa proposta que explora o cotidiano como território de delírio e lucidez. Martinho, nome conhecido do teatro, cinema e televisão em Portugal, promete uma interpretação de intensidade emocional. Da Mata traz ao palco a inocência e o desarme do filho, compondo um diálogo que funciona como espelho da própria condição humana.Encenado por Bevilacqua, Ponto Morto transforma uma caminhada pela floresta em metáfora para o limite do amor e para o instante em que ele já não sabe o que fazer de si. O espetáculo combina humor, absurdo, ternura e desconforto, num ambiente em que o invisível ganha forma diante do público.As entradas para o espetáculo já se encontram disponíveis para venda e podem ser adquiridas através deste link. Os ingressos custam €10 e a peça tem classificação indicativa para maiores de 14 anos, com duração de 75 minutos..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Marcos Caruso: "em Portugal, não sou mais 'aquele ator da Globo', sou um ator de teatro".Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”