Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, destacamos a estreia de “O Pecado Mora em Cima”, comédia luso-brasileira com Miguel Falabella e Marisa Orth; o início do DocLisboa, que começa nesta quinta com um filme sobre a Anistia de 1979 no Brasil; a estreia em Portugal de Nany People, hoje à noite em Cascais; e o Print Pause Lisboa, feira internacional de publicações independentes com presença brasileira, a partir de sexta no Goethe-Institut.A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!“O Pecado Mora em Cima” - estreia nos cinemasA partir desta quinta (15), estreia nos cinemas portugueses “O Pecado Mora em Cima”, comédia que reúne Miguel Falabella e Marisa Orth numa produção portuguesa - a primeira vez que a dupla, famosa para gerações de brasileiros como o casal de “Sai de Baixo”, protagoniza um filme fora do Brasil. Na trama, vivem um casal brasileiro emigrado em Portugal cuja vida conjugal entra em crise ao se deparar com os vizinhos do andar de cima, um casal português muito mais desinibido. O filme adapta o roteiro espanhol “Sentimental” (2020) e tem nos papéis dos portugueses os atores Pedro Carvalho e Inês Aires Pereira.“Dá um molho muito especial”, disse Falabella ao DN Brasil sobre a experiência de fazer comédia com dois sotaques. Marisa Orth, por sua vez, destacou as reflexões que surgem além da comédia: “fala da solidão do imigrante, que acho que é uma condição inerente talvez aos imigrantes do mundo inteiro". Quando? Em cartaz a partir desta quinta (15)Onde? Nos cinemas portugueses.DocLisboaTambém nesta quinta (15), começa o DocLisboa - um dos mais importantes festivais de cinema documental da Europa, que vai até 25 de outubro com sessões no Cinema São Jorge, na Culturgest e no Cinema Ideal. Para os brasileiros, vale destacar logo na abertura “Anistia 79”, de Anita Leandro, exibido nesta quinta às 19h30 no Cinema Ideal - um documento sobre um dos momentos centrais da história recente do Brasil. O festival segue até 25 de outubro com dezenas de filmes de todo o mundo.Quando? De 15 a 25 de outubro Onde? Cinema São Jorge, Culturgest, Cinema Ideal e outros espaçosPreço: Por sessão - consultar bilheteirasClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Nany People em “Como Salvar um Casamento”Ainda hoje à noite (15), às 21h, Nany People estreia em Portugal com a comédia “Como Salvar um Casamento”, no Auditório Carlos Avilez, em Cascais. Com mais de quatro décadas de carreira e uma das trajetórias mais longas do humor brasileiro - entre teatro, televisão e cinema -, a artista interpreta uma irreverente “coach de relacionamentos” que aborda ciúmes, rotina, redes sociais, sogras e pequenas guerras do cotidiano a dois. O espetáculo mistura texto, improviso e interação com a plateia, com cerca de 90 minutos de duração. Quem perder Cascais tem uma segunda chance em Lisboa, no Teatro Villaret, no dia 21 de outubro.Quando? Hoje, quinta-feira (15), às 21h em Cascais; dia 21 em LisboaOnde? Auditório Carlos Avilez, Cascais (hoje); Teatro Villaret, Lisboa (dia 21)Preço: A confirmar - ingressos à venda onlinePrint Pause Lisboa - feira de publicações independentesDe sexta (16) a domingo (18), o Goethe-Institut, no Campo dos Mártires da Pátria, recebe a primeira edição do Print Pause Lisboa - feira internacional de publicações independentes e autoedição criada pelo Gerador, com 56 projetos de 20 países. O Brasil marca presença com dois projetos: a The Summer Hunter, plataforma de viagens e cultura com revista impressa anual, e a LatimLove, revista criada por imigrantes para pesquisa sobre a cultura e arte da América Latina e sua diáspora - com textos em português, espanhol e inglês sobre identidade, migração e vivências a partir de perspectivas decoloniais, feministas e queer.Além da feira, a programação inclui conversas, workshops, lançamentos e duas exposições - uma sobre publicações clandestinas produzidas durante a ditadura portuguesa. A entrada é gratuita mediante inscrição no site do evento.Quando? Sexta (16) a domingo (18)Onde? Goethe-Institut, Campo dos Mártires da Pátria, LisboaPreço: Entrada gratuita mediante inscriçãoAté semana que vem!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Feira internacional de publicações independentes reúne projetos do Brasil e de outros 19 países em Lisboa.FESTin chega aos 17 anos sem desistir do sonho de transformar Lisboa na capital do cinema em língua portuguesa