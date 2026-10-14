Lisboa recebe, entre os dias 16 e 18 de outubro, a primeira edição do Print Pause Lisboa, feira internacional dedicada às publicações independentes e à autoedição. Criado pelo Gerador, o evento reúne no Goethe-Institut 56 projetos editoriais de 20 países, incluindo Portugal, Japão, África do Sul, Colômbia, Grécia, Alemanha, Reino Unido e Brasil, que estará representado com os projetos The Summer Hunter e LatimLove.O primeiro nasceu como uma plataforma brasileira dedicada a viagens, cultura e comportamento, com conteúdos sobre destinos dentro e fora do país. O projeto mantém também uma revista impressa anual, que reúne reportagens de viagem, ensaios fotográficos e guias publicados ao longo do ano.Já a LatimLove é uma revista impressa anual e independente criada por imigrantes como uma plataforma de pesquisa sobre a cultura e a arte da América Latina e de sua diáspora. A publicação transita entre o formato acadêmico e o design editorial para abordar temas como identidade, migração e vivências latino-americanas a partir de perspectivas decoloniais, feministas e queer. Com textos em português e espanhol acompanhados de traduções para o inglês, reúne artigos, entrevistas e ensaios fotográficos de artistas, escritores e pensadores de diferentes países da região.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Além da feira, o Print Pause Lisboa terá conversas, workshops, lançamentos de livros e revistas e exposições. Entre os temas debatidos estarão o futuro das publicações independentes, os desafios enfrentados por pequenas editoras e as formas de distribuição e circulação desses projetos fora dos grandes grupos editoriais.Duas exposições completam a programação. “O design e a produção clandestina, a partir de ARMAS DE PAPEL”, do Arquivo Ephemera e com curadoria de José Pacheco Pereira, aborda as publicações clandestinas produzidas durante a ditadura portuguesa. Já “Feito na Oficina”, da Oficina do Cego, apresenta cartazes e outros objetos impressos produzidos pela associação.O Print Pause Lisboa acontece no Goethe-Institut, situado na região do Campo dos Mártires da Pátria, em Lisboa, e tem entrada gratuita, mediante inscrição. Parte da programação também chega à Casa Independente, no Intendente, que será o bar residente da primeira edição do evento. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site oficial do Print Pause Lisboa..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Livro analisa imigrantes que apoiam partidos anti-imigrantes e outros paradoxos