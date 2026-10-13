A parceria já vem de décadas, mas Miguel Falabella e Marisa Orth vivem um momento profissional inédito, estrelando, pela primeira vez, uma produção de cinema de outro país. A dupla protagoniza 'O Pecado Mora em Cima', filme português que adapta o roteiro da comédia espanhola 'Sentimental' (2020), de Cesc Gay, e que, recentemente, ganhou a sua versão hollywoodiana, 'O Convite' (2026), com Penélope Cruz e Edward Norton."Filmar em outro país foi uma honra para mim, ser chamada para uma produção portuguesa desse roteiro que é tão legal, que o mundo quer falar sobre, diz Marisa Orth ao DN Brasil. "Foi inédito isso já, mas outra coisa inédita é que eu e Miguel fizemos o casal careta, reprimido, e os portugueses, que até se orgulham de ter mais pudor, são extremamente soltos, para dizer o mínimo. Então foi tudo estreia, deu coisa boa", revela a atriz.No filme, Marisa vive Iara e Miguel é Lusa, um casal brasileiro que emigra para Portugal, enfrentando o desgaste de um casamento marcado pela rotina e pela distância emocional e da terra natal. Já no apartamento de cima, os jovens portugueses Pedro e Inês vivem uma relação intensa e é o barulho que fazem nos momentos de intimidade que desperta a curiosidade dos vizinhos.O casal enérgico do filme é interpretado pelos atores Pedro Carvalho e Inês Aires Pereira. "Foi muito bom, uma experiência muito feliz. E realmente eu, Pedro, Marisa e a Inês, a gente imediatamente se conectou, ficamos muito à vontade todos", diz ao DN Brasil Miguel Falabella.As gravações ocorreram ao longo dos meses de junho e julho, na cidade do Porto.Veja o trailler.Mistura de culturasPara Marisa Orth, embora, no primeiro momento, o filme destaque as diferenças nas vidas sexuais dos dois casais, as reflexões que surgem vão além. "Fala da solidão do imigrante, que acho que é uma condição inerente talvez aos imigrantes do mundo inteiro", diz a atriz. "Acho que a comunidade brasileira aqui se 'hermana' muito aí. Porque é difícil de entrar, de verdade, numa outra comunidade. A gente é recebido, mas entrar é diferente. Mas eu sou pelo encontro, sou pela fusão, acho que a gente tem que misturar as culturas e acho que Portugal precisa disso", completa.Um mix cultural que, no filme, também é evidenciado pelo trabalho conjunto dos quatros protagonistas. "Trabalhar com atores portugueses foi surpreendentemente fácil, eles são muito bons, são engraçados de morrer", fala Marisa."Fazer comédia com dois sotaques é interessante, mas resulta muito bem", completa Miguel Falabella. "Dá um molho muito especial. Acho que comédia tem a ver com respiração. O brasileiro respira de uma maneira diferente do português no enunciado da frase. Então, você aprender a juntar esses enunciados, essa pontuação, esta colocação pronominal que é outra, é muito interessante", destaca o ator..Do lado português, tanto Inês Aires Pereira quanto Pedro Carvalho têm proximidade ao Brasil. "A minha avó materna é carioca, já passei lá umas temporadas e vou sempre que posso, tenho imenso contato com a cultura brasileira", diz a atriz ao DN Brasil, revelando, ainda, ter realizado "um sonho" ao trabalhar com Marisa e Miguel. "Chorei quando 'Sai de Baixo' acabou. Se me dissessem, em pequenina, 'um dia vais trabalhar com eles', não acreditava. Foi um sonho".Já Pedro Carvalho é conhecido das telas brasileiras, tendo atuado em novelas na Record e na Globo. "Já são 11 anos nesta ponte aérea Portugal e Brasil. Eu não me imagino sem ter o Brasil como minha casa, como trabalho e como família, o país tornou-me uma pessoa mais feliz e um profissional mais completo", confessa o ator ao DN Brasil.Sobre o filme, Pedro destaca que esta versão, com um mix luso-brasileiro, promete "incomodar", mas com garantia de diversão. "As pessoas vão se sentir questionadas, até incomodadas, e vão rir muito, garanto. Eu assisti às versões espanhola, alemã, francesa, americana. Modéstia à parte, acho que nós, a família que criamos aqui entre os quatro, o roteiro, está incrível mesmo. As pessoas vão gostar muito".O filme estreia no dia 15 de outubro nos cinema em Portugal e a distribuição no Brasil está prevista, mas ainda sem data..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Casal de "Sai de Baixo", Falabella e Marisa Orth voltam aos palcos portugueses com nova peça.“O compromisso é com a risada”: comédia escrita por Fábio Porchat regressa a Portugal para turnê nacional