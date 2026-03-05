O que há de bom. Festival Maria Bonita e programação do Dia da Mulher entre destaques do fim de semana

Maria Bonita Festival começa nesta quinta-feira (26).
Confira as dicas culturais do DN Brasil para os próximos dias em Lisboa e arredores.
Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, o destaque vai para o Festival Maria Bonita, evento que mistura dança, cultura brasileira e ativismo social. A programação da cidade também inclui teatro com a peça 'A Mulher Desarvorada' e uma série de atividades ligadas ao Dia Internacional da Mulher, que é celebrado no próximo domingo (8).

Festival Maria Bonita

O Festival Maria Bonita volta a Lisboa entre esta quinta-feira (5) e domingo (8), com uma programação que mistura forró, dança e ativismo cultural. Criado pelo coletivo Espaço Baião, o evento chega à sua nona edição com o lema “Eu sou revolução!”, propondo um fim de semana que combina workshops, bailes e encontros artísticos ligados à cultura nordestina e às lutas femininas. A abertura acontece nesta quinta-feira (5), às 21h, na Fábrica Braço de Prata, com show de Cláudio Rabeca.

Na sexta-feira (6), o forró toma conta do Time Out Market com o evento Baião no Mercado, das 20h30 às 23h30. Já no sábado (7), a programação começa às 14h com workshops de forró na Fábrica Braço de Prata e no Projeto Somar, com aulas de Sabrina Alves, Yse Góes, Joana Teki e Gisa, e segue pela noite com a festa Forró 2000, das 22h às 2h.

Já no domingo (8), Dia Internacional da Mulher, o festival continua com workshops no Teatro da Comuna, das 11h às 14h, e encerra com a participação na marcha “Eu Sou Revolução”, marcada para as 15h, na Praça Marquês de Pombal.

Quando? De quinta-feira (5) a domingo (8)

Onde? Na Fábrica Braço de Prata, Time Out Market, Projeto Somar e Teatro da Comuna (Lisboa)

Preço? €50 full pass (workshops + bailes), €35 ingresso diário de sábado e €25 o ingresso diário de domingo

Peça “A Mulher Desarvorada”

Depois de uma primeira temporada bem recebida pelo público, o monólogo “A Mulher Desarvorada” volta aos palcos de Lisboa para quatro novas apresentações a partir desta quinta-feira (5), desta vez no Teatro Ibérico. A atriz brasileira Tati Pasquali interpreta uma mulher de 40 anos que abandona a carreira para cuidar da família e vê sua vida desmoronar quando o marido revela ter outra relação.

Inspirada em textos da filósofa Simone de Beauvoir, a peça mistura ficção e autobiografia e quebra a chamada “quarta parede”, criando um diálogo direto com o público. O espetáculo propõe uma reflexão sobre os papéis sociais atribuídos às mulheres e sobre as possibilidades de reconstruir narrativas pessoais diante das crises da vida adulta. A peça fica em cartaz até domingo (8).

Quando? De quinta (5) a sábado (7), às 21h; domingo (8), às 17h

Onde? Teatro Ibérico (Lisboa)

Preço? €15

Programação especial do Dia da Mulher

A Embaixada do Brasil em Lisboa e o Consulado-Geral do Brasil promovem neste fim de semana uma série de atividades culturais para marcar o Dia Internacional da Mulher, com eventos espalhados por diferentes espaços da cidade. A agenda inclui teatro, workshops, rodas de conversa e apresentações musicais, reunindo artistas e pesquisadoras brasileiras e portuguesas em debates sobre igualdade de gênero e protagonismo feminino.

Entre os destaques está o workshop “Futuros”, conduzido por Thaís Prado na sexta-feira (6), na Casa Capitão, além da roda de conversa “Deixa Ela Falar”, que acontece no sábado (7), também no mesmo espaço. O domingo (8) encerra a programação com o espetáculo musical “Vozes em Travessia”, da artista brasileira Camila Masiso.

Quando? De quinta (5) a domingo (8)

Onde? Casa Capitão e outros espaços culturais de Lisboa

Preço? Entrada gratuita, com inscrição prévia em algumas atividades

