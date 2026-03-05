O que há de bom. Festival Maria Bonita e programação do Dia da Mulher entre destaques do fim de semana

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, o destaque vai para o Festival Maria Bonita, evento que mistura dança, cultura brasileira e ativismo social. A programação da cidade também inclui teatro com a peça 'A Mulher Desarvorada' e uma série de atividades ligadas ao Dia Internacional da Mulher, que é celebrado no próximo domingo (8). A edição semanal da 'O que há de bom' está no ar!Festival Maria BonitaO Festival Maria Bonita volta a Lisboa entre esta quinta-feira (5) e domingo (8), com uma programação que mistura forró, dança e ativismo cultural. Criado pelo coletivo Espaço Baião, o evento chega à sua nona edição com o lema “Eu sou revolução!”, propondo um fim de semana que combina workshops, bailes e encontros artísticos ligados à cultura nordestina e às lutas femininas. A abertura acontece nesta quinta-feira (5), às 21h, na Fábrica Braço de Prata, com show de Cláudio Rabeca.Na sexta-feira (6), o forró toma conta do Time Out Market com o evento Baião no Mercado, das 20h30 às 23h30. Já no sábado (7), a programação começa às 14h com workshops de forró na Fábrica Braço de Prata e no Projeto Somar, com aulas de Sabrina Alves, Yse Góes, Joana Teki e Gisa, e segue pela noite com a festa Forró 2000, das 22h às 2h. Já no domingo (8), Dia Internacional da Mulher, o festival continua com workshops no Teatro da Comuna, das 11h às 14h, e encerra com a participação na marcha “Eu Sou Revolução”, marcada para as 15h, na Praça Marquês de Pombal.Quando? De quinta-feira (5) a domingo (8)Onde? Na Fábrica Braço de Prata, Time Out Market, Projeto Somar e Teatro da Comuna (Lisboa)Preço? €50 full pass (workshops + bailes), €35 ingresso diário de sábado e €25 o ingresso diário de domingoPeça “A Mulher Desarvorada”Depois de uma primeira temporada bem recebida pelo público, o monólogo “A Mulher Desarvorada” volta aos palcos de Lisboa para quatro novas apresentações a partir desta quinta-feira (5), desta vez no Teatro Ibérico. A atriz brasileira Tati Pasquali interpreta uma mulher de 40 anos que abandona a carreira para cuidar da família e vê sua vida desmoronar quando o marido revela ter outra relação.Inspirada em textos da filósofa Simone de Beauvoir, a peça mistura ficção e autobiografia e quebra a chamada “quarta parede”, criando um diálogo direto com o público. O espetáculo propõe uma reflexão sobre os papéis sociais atribuídos às mulheres e sobre as possibilidades de reconstruir narrativas pessoais diante das crises da vida adulta. A peça fica em cartaz até domingo (8).Quando? De quinta (5) a sábado (7), às 21h; domingo (8), às 17hOnde? Teatro Ibérico (Lisboa)Preço? €15Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Programação especial do Dia da MulherA Embaixada do Brasil em Lisboa e o Consulado-Geral do Brasil promovem neste fim de semana uma série de atividades culturais para marcar o Dia Internacional da Mulher, com eventos espalhados por diferentes espaços da cidade. A agenda inclui teatro, workshops, rodas de conversa e apresentações musicais, reunindo artistas e pesquisadoras brasileiras e portuguesas em debates sobre igualdade de gênero e protagonismo feminino.Entre os destaques está o workshop “Futuros”, conduzido por Thaís Prado na sexta-feira (6), na Casa Capitão, além da roda de conversa “Deixa Ela Falar”, que acontece no sábado (7), também no mesmo espaço. O domingo (8) encerra a programação com o espetáculo musical “Vozes em Travessia”, da artista brasileira Camila Masiso.Quando? De quinta (5) a domingo (8)Onde? Casa Capitão e outros espaços culturais de LisboaPreço? Entrada gratuita, com inscrição prévia em algumas atividades.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Rock in Rio Lisboa movimenta 120 milhões de euros na economia nacional, diz Roberta Medina.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira