Rock in Rio Lisboa movimenta 120 milhões de euros na economia nacional, diz Roberta Medina

Festival de música já é o terceiro evento que mais traz impacto econômico ao país, afirma a vice-presidente. Durante a bolsa de Turismo de Lisboa, Rock In Rio fechou parceria para fomento do setor.

O Rock In Rio Lisboa já é o terceiro maior evento em impacto econômico de Portugal, afirmou a vice-presidente Roberta Medina durante entrevista ao Radar DN Brasil.

O festival movimenta 120 milhões de euros na economia nacional e atrai público de toda a Europa.

Durante a bolsa de Turismo de Lisboa, o festival fechou uma parceria para fomento do setor com ações antes e durante os dias de evento, que será realizado em junho.

Assista à entrevista completa no Radar DN Brasil.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
