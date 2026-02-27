Rock in Rio Lisboa movimenta 120 milhões de euros na economia nacional, diz Roberta Medina

O Rock In Rio Lisboa já é o terceiro maior evento em impacto econômico de Portugal, afirmou a vice-presidente Roberta Medina durante entrevista ao Radar DN Brasil.O festival movimenta 120 milhões de euros na economia nacional e atrai público de toda a Europa.Durante a bolsa de Turismo de Lisboa, o festival fechou uma parceria para fomento do setor com ações antes e durante os dias de evento, que será realizado em junho.Assista à entrevista completa no Radar DN Brasil..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 27 de fevereiro.Portugal ultrapassa a França na emissão de turistas da Europa para o Brasil