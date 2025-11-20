O que há de bom. Alcione, Agente Secreto e eventos do dia da Consciência Negra são destaques no fim de semana

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para os próximos dias, Lisboa recebe Alcione em noite dupla no Coliseu dos Recreios e no Estoril, ganha uma sessão especial do filme brasileiro 'O Agente Secreto' com presença da atriz Isabél Zuaa, e celebra o Dia da Consciência Negra com atividades na Casa Capitão e na Fábrica Braço de Prata. A edição semanal da O que há de bom está no ar!Alcione + Aline Abbadia no Coliseu dos RecreiosA Marrom está de volta a Portugal menos de um ano depois da última passagem pelo país. Alcione abre a turnê nesta quinta (20), no Salão Preto e Prata do Cassino Estoril, e segue para Lisboa na sexta (21), quando sobe ao palco do Coliseu dos Recreios às 21h30. Clássicos como “Sufoco”, “A Loba” e “Não Deixe o Samba Morrer” voltam a ganhar vida num espetáculo que celebra mais de cinco décadas dedicadas à música brasileira.Em Lisboa, a noite não termina com Alcione: logo após o show, o Coliseu recebe o espetáculo “Músicas Negras do Brasil”, com Aline Abbadia. A artista presta homenagem a grandes nomes da música preta brasileira, de Elza Soares a Liniker, passando por Tim Maia, IZA e Ludmilla, e lança seu novo single, Vou Me Amar Pra Não Mais Me Perder. Um programa duplo que une emoção, potência vocal e celebração do Dia da Consciência Negra.Quando? 20/11 no Estoril; 21/11 em Lisboa (todos às 21h30)Onde? Cassino Estoril e Coliseu dos RecreiosPreço: €30 a €90 Sessão especial de O Agente Secreto no Cinema IdealO Cinema Ideal, no Bairro Alto, exibe neste sábado (22), às 21h15, uma sessão especial do filme O Agente Secreto, com a presença da atriz Isabél Zuaa, que conversa com o público após a exibição. A participação da atriz portuguesa, com carreira consolidada entre Brasil e Portugal, aprofunda a leitura de um longa que já se tornou um dos fenômenos cinematográficos do ano em Portugal. Sessões esgotadas, salas ampliadas e público crescente vêm marcando a trajetória do filme na terrinha. Dirigido por Kleber Mendonça Filho, o longa acompanha Marcelo (Wagner Moura), especialista em tecnologia que, em 1977, tenta fugir da repressão e reencontrar o filho em Recife durante o Carnaval. Com Isabél Zuaa, Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone no elenco, o filme é a aposta brasileira ao Oscar 2026 e reforça o bom momento do cinema nacional nas telas portuguesas.Quando? Sábado, 22 de novembro, às 21h15Onde? Cinema Ideal, Rua do Loreto, 15, LisboaPreço: €6 a €7,50Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Programação brasileira na Fábrica Braço de PrataA Fábrica Braço de Prata volta a abrir espaço para músicos e artistas brasileiros em mais um fim de semana de programação intensa. Na sexta (21), às 22h, o Forró Factory toma conta da casa, reunindo dançarinos e curiosos num ambiente onde zabumba, triângulo e sanfona puxam a noite inteira.No sábado (22), a partir das 16h, o documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, ganha sessão especial enquanto o Coletivo Gira apresenta o clássico show formado por mulheres multi-instrumentistas que resgatam clássicos do samba e também dão espaço à nova geração. Às 20h30, o grupo Coco Voador encerra a noite com ritmos nordestinos de batidas marcadas e versos improvisados, celebrando a cultura popular brasileira.Quando? Sexta (21) e sábado (22)Onde? Fábrica Braço de Prata, Rua Fábrica de Material de Guerra, 1, MarvilaPreço: entrada colaborativaProgramação dedicada ao Dia da Consciência Negra na Casa CapitãoNão muito longe da Fábrica Braço de Prata, a Casa Capitão dedica o fim de semana (22 e 23) ao Dia da Consciência Negra com encontros que aproximam Brasil e África por meio de cinema, literatura, oficinas e performances. No sábado, as atividades começam às 11h com o Baobá Cineclube, seguido por contos afro-brasileiros narrados por Gabriela Lima e uma conversa com a Banca Dentu Zona.No domingo, Gabriela Lima volta a apresentar contos às 11h, e o escritor Danilo Cardoso conduz a oficina “Diário do Agora” entre 15h e 17h. O encerramento acontece às 19h30, com “A Voz do Milénio”, tributo a Elza Soares interpretado por Àkila (Puta da Silva). Quando? Sábado (22) e domingo (23)Onde? Casa Capitão, Rua do Grilo, 119, MarvilaAté semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Kleber Mendonça Filho tem um recado para Portugal sobre o filme 'O Agente Secreto'.Wagner Moura: “Quanto mais democrático for o governo, mais ele vai entender que cultura é importante”