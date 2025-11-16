DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Kleber Mendonça Filho tem um recado para Portugal sobre o filme 'O Agente Secreto'

Em mensagem publicada em vídeo, o brasileiro convida todos a assistirem o filme, em especial os jovens.
"Essa é uma mensagem muito especial que estou mandando para os amigos portugueses e também para os amigos brasileiros que vivem em Portugal", assim começa a mensagem em vídeo, depois de se apresentar, do diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho. O recado é especial para Portugal, onde o filme O Agente Secreto está sendo um sucesso de bilheteria e crítica. A Nitrato Filmes classificou o longa protagonizado por Wagner Moura como um dos "fenómenos cinematográficos do ano em Portugal".

Assista ao recado do diretor brasileiro:

