O que há de bom: lavagem de Santo Antônio, shows e inauguração de livraria são destaques do fim de semana

Chegou a quinta-feira, dia da agenda cultural do DN Brasil para Lisboa e arredores. Para a programação dos próximos dias, destacamos a terceira edição de um festival cultural brasileiro, a festa de inauguração da Casa do Capitão com show de Luca Argel, a abertura da Livraria Saudade e a estreia do projeto musical Loop On Stage, com artistas brasileiros e portugueses se apresentando na Fábrica Braço de Prata.A edição semanal da O que há de bom está no ar!Loop On Stage na Fábrica Braço de PrataA programação do fim de semana começa já nesta quinta-feira (18), com a Fábrica Braço de Prata recebendo a primeira edição em Portugal do Loop On Stage, projeto do selo gaúcho Loop Discos. A noite reúne showcases intimistas com quatro artistas em ascensão: o multi-instrumentista brasileiro Erick Endres, a cantora e compositora portuguesa Inês Bispo, a artista Daisy e o cantor Lucas Laypold. Cada apresentação terá 30 minutos.A iniciativa é assinada pelo produtor Eduardo Santos, que trouxe sua empresa para Portugal em 2018 e desde então vem promovendo intercâmbio entre artistas brasileiros e portugueses. Além dos shows, haverá audição especial de discos de vinil conduzida pelo próprio produtor. A programação começa às 21h.Quando? Nesta quinta (18), a partir das 21h.Onde? Na Fábrica Braço de Prata (Rua Fábrica de Material de Guerra, 1 – Lisboa)Festival Cultural Brasileiro – Lavagem de Santo AntónioJá na sexta (19), a tradição baiana da lavagem das escadarias da Igreja do Senhor do Bonfim chega mais uma vez a Lisboa. Até domingo (21), o Museu de Lisboa – Santo António e a Associação AYÔ promovem a terceira edição da Lavagem de Santo António, um encontro cultural e inter-religioso inspirado na celebração popular da Bahia e também na Lavage de la Madeleine, em Paris. A programação inclui exibição de documentário, lançamento de livro, missa, samba de roda e um grande desfile pela paz, fechando o fim de semana.O programa na sexta começa a partir das 18h, com o documentário Bembé do Mercado – 130 anos, e segue até domingo (21), ao meio-dia, com a lavagem das escadarias de Santo António. Tudo no 0800, como dizemos no Brasil.Quando? De sexta (19) a domingo (21)Onde? Museu de Lisboa – Santo António (Largo Santo António da Sé 22. Lisboa)Preço: entrada gratuitaClique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Show de Luca Argel na Casa do CapitãoNo sábado (20), o artista luso-brasileiro Luca Argel é uma das atrações da festa de inauguração da Casa do Capitão, que acontece de sexta a domingo (19 a 21) no Beato. A partir das 11h, Argel apresenta seu repertório de sambas, poemas e experimentações musicais que transitam entre o rock, o funk e a herança afro-brasileira. O artista, radicado em Portugal há mais de dez anos, tem se destacado por projetos como Samba de Guerrilha e Sabina, em que mistura pesquisa histórica e música de forma original.A Casa do Capitão, que surgiu como projeto pop-up na pandemia, reabre agora em nova fase: espaço cultural permanente, com salas de concerto, galerias, restaurante, terraço e áreas multiusos. A programação de estreia conta ainda com Capicua, Maria Beraldo, Afonso Cabral e Vaiapraia. A entrada é livre, mas sujeita à lotação do espaço.Quando? De 19 a 21 de setembro (show de Luca Argel no sábado, às 11h)Onde? Casa do Capitão (Rua do Grilo, 119 – Beato, Lisboa)Preço: entrada gratuitaInauguração da Livraria SaudadeTambém no sábado (20), Lisboa ganha uma nova livraria com sotaque brasileiro. A Saudade, criada pelos cariocas Jaime Mendes e Bianca Vivarelli – também responsáveis pela distribuidora de livros e pela editora Língua Mátria – abre as portas na Rua Melvin Jones, nas Laranjeiras, com festa ao longo de todo o dia. A programação inclui café da manhã às 11h, lanche da tarde às 16h e, às 19h, uma roda de conversa intitulada Por que abrir uma livraria?, com a participação dos fundadores. Vale lembrar que o DN Brasil já contou a história da dupla aqui nesta reportagem. Quando? Sábado (20) a partir das 11hOnde? Livraria Saudade (Rua Melvin Jones, 6A – Lisboa)Preço: entrada gratuitaAté semana que vem!nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.