"É o Brasil aqui em Portugal": Marina Sena leva multidão ao Coala Festival em Cascais

"Chocada de atravessar o Atlântico e ver tanta gente aqui e tanta gente cantando todas as minhas músicas. É o Brasil aqui em Portugal". A frase dita por Marina Sena durante a apresentação no Coala Festival deu um pouco o tom do clima do segundo e último dia do evento deste ano, realizado neste domingo (31), em Cascais. Diante de uma plateia que acompanhou o repertório em coro, a cantora mineira confirmou o bom momento da carreira e mostrou a força que a nova geração da música brasileira chega com força não só à diáspora brasileira, mas também junto ao público português."É muito lindo você chegar tão longe e enxergar que tem muita gente cantando sua música. Isso é fruto de muito trabalho e é um trabalho de formiguinha mesmo, um trabalho de subir em cada degrau", afirmou ao DN Brasil sobre a evolução da sua trajetória em palcos internacionais após a apresentação. A artista lembrou que, há poucos anos, se apresentava para públicos bem menores no país. Para a cantora, o crescimento aconteceu de forma gradual e ajudou a construir uma relação sólida com os fãs. "Eu sinto isso, que eu cresço junto com o meu público", complementou.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Mais cedo, Ana Frango Elétrico também passou pelo palco do Hipódromo Manuel Possolo e destacou a importância de um festival dedicado à música em língua portuguesa. Em entrevista ao DN Brasil, a artista afirmou que o Coala ajuda a aproximar diferentes realidades culturais através da música. "Acho que através da música a gente foca no que a gente se entende, dessa poesia, da língua falada", disse. A cantora, que revelou retornar a Portugal em agosto, afirmou ainda que o país reúne hoje um dos seus públicos mais fortes fora do Brasil.Além de Marina Sena e Ana Frango Elétrico, o domingo reuniu outros nomes de destaque na música brasileira contemporânea, como Zé Ibarra, e João Gomes, representante do piseiro pernambucano. Para Ana, este momento atual da produção musical brasileira é marcado pela diversidade. "Não importa o gênero musical, há competência, há envolvimento, há emoção", afirmou. A artista aproveitou ainda para adiantar que prepara um novo trabalho de inéditas, que classificou como bastante diferente do álbum "Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua".A terceira edição portuguesa do Coala Festival ainda conta com a apresentação de Lulu Santos. Ao longo de dois dias, o evento voltou a reunir artistas de Brasil, Portugal e países africanos de língua portuguesa em Cascais e registrou sua maior edição desde a chegada ao país, e aos poucos, vai ganhando espaço como um dos principais encontros da música lusófona na Europa.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Terceira edição do festival Coala reúne música e integração neste final de semana em Cascais.Caetano Veloso emociona público no Coala Festival e deixa no ar possível adeus a Portugal