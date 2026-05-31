Caetano Veloso emociona público no Coala Festival e deixa no ar possível adeus a Portugal

Com ovação da plateia e tom de despedida, Caetano Veloso foi o responsável por um dos grandes shows da primeira noite do Coala Festival, em Cascais, no último sábado (30). Em espetáculo que apresentou músicas desde os tempos do Movimento Tropicalista, como "Alegria, Alegria", até projetos mais recentes, como "Anjos Tronchos", o músico brasileiro foi sinônimo de carisma e deu a entender um possível adeus às apresentações em Portugal.A apresentação aconteceu poucos dias depois de um espetáculo esgotado na Super Bock Arena, no Porto, onde o artista já havia emocionado o público ao falar da sua relação com o país. Em Cascais, voltou a destacar a ligação próxima que construiu com Portugal diante de uma plateia que acompanhou praticamente todo o repertório em coro. O espetáculo integrou a turnê "Caetano Nos Festivais", que reúne sucessos de diferentes momentos dos mais de 60 anos de carreira do cantor e compositor baiano.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Um dos momentos mais emocionantes da noite ocorreu quando Caetano recordou Diogo, motorista que o acompanhou durante anos em viagens pelo país e que morreu recentemente. Na sequência, interpretou "Rosinha dos Limões", fado que, segundo contou, tanto no show do Porto, quanto no de Cascais. aprendeu ainda na infância. Em outro momento, o artista também voltou a mencionar a própria idade, faz 84 anos em agosto, e afirmou não saber se ainda voltará a fazer shows em Portugal. Ainda estiveram no repertório de "Caê", como é carinhosamente apelidado, diversos clássicos da sua carreira, como "Muito Romântico", "Vaca Profana", "Podres Poderes", "Cajuína" e "Um Índio". Muito conhecidas também entre o público português, que marcou presença em grande número no festival brasileiro, "Leãozinho" e "Sozinho" foram outras músicas cantadas em momentos de muita celebração no hipódromo.O Coala Festival prossegue neste domingo (31) no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. A programação do segundo dia inclui apresentações de Lulu Santos, Marina Sena, João Gomes, Ana Frango Elétrico e Zé Ibarra. Esta é a terceira edição portuguesa do evento, que reúne artistas de Brasil, Portugal e países africanos de língua portuguesa e registra, em 2026, o maior número de bilhetes vendidos desde a chegada do festival ao país..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Tô chegando, Portugal". Marina Sena é a mais nova confirmada para próxima edição do Coala Festival em Cascais.Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira