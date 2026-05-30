Terceira edição do festival Coala reúne música e integração neste final de semana em Cascais

Pelo terceiro ano seguido, os diferentes sotaques da língua portuguesa se encontram em Portugal para dois dias de música. O festival Coala, que ocorre neste sábado e domingo (30 e 31 de maio), já superou as duas primeiras edições em venda de ingressos, de acordo com os organizadores.Ao DN Brasil, o sócio-fundador Gabriel Andrade destaca que a conexão entre Brasil e Portugal está cada vez mais forte no festival. “A terceira edição do Coala Portugal confirma a consolidação da marca em território europeu. Estamos muito felizes com o resultado do trabalho que vem sendo construído ao longo dos últimos anos e acreditamos que esta será uma edição histórica, tanto pela programação quanto pela conexão cada vez mais forte entre artistas, público e os dois lados do Atlântico”, explica.O cartaz vem evoluindo desde o Coala de estreia, em 2023, mas sempre teve como destaque grandes nomes da música brasileira. Neste sábado e domingo, o palco recebe diferentes gerações de artistas.A principal atração deste primeiro dia é Caetano Veloso, que dispensa apresentações. Outro destaque é Slow J, um dos principais artistas luso-angolanos da atualidade.No segundo dia, o palco principal recebe Marina Sena, João Gomes e Lulu Santos para encerrar a edição. Além desses artistas, vários outros se apresentam no festival, com o Palco Super Bock Club dedicado à música eletrônica.Integração pela cultura e não sóAlém da música, o Coala se propõe a ser uma união lusófona em todos os sentidos, inclusive na gastronomia. “De Portugal ao Brasil, com passagem pela África lusófona e por outras influências que cruzam geografias e memórias, a oferta gastronômica desta edição foi pensada para acompanhar a diversidade artística do cartaz e proporcionar ao público uma experiência cultural completa”, destaca o comunicado oficial.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O público poderá saborear açaí, pamonha, coxinha e água de coco para se refrescar do calor. Para quem é fã da comida portuguesa, algumas das opções são pregos, sanduíches de pernil e tostas, além de clássicos internacionais como pizza, taco e hambúrguer.A integração entre os povos está presente em todas as áreas do festival, até mesmo entre os patrocinadores. A Revolut é uma das principais apoiadoras do evento. “O Coala Festival celebra a música, mas, acima de tudo, celebra a ligação profunda entre as comunidades de Portugal e do Brasil, um ecossistema que está no ADN do crescimento da Revolut na região. Apoiar esta iniciativa faz todo o sentido para nós, porque a nossa missão é precisamente eliminar fronteiras, facilitando a vida financeira de quem transita entre os dois países por meio da nossa sucursal local”, ressalta ao jornal Ignacio Zunzunegui, responsável pela área de crescimento do banco.As portas abrem às 15h00 nos dois dias, e o festival segue até as 00h30. Para chegar ao evento, o DN Brasil preparou um guia com as rotas de acesso. Confira aqui os detalhes.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O que há de bom. Fim de semana tem Coala Festival como principal destaque; saiba tudo.MIMO. Festival promovido por brasileira muda de cidade e vai para Guimarães