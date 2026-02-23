"No Porto entram cerca de 500 a 600 e-mails por dia de perguntas sobre o estado do processo de nacionalidade"
"No Porto entram cerca de 500 a 600 e-mails por dia de perguntas sobre o estado do processo de nacionalidade"

Declaração é de Isabel Almeida, diretora do arquivo central dos serviços de conservatória do Porto. "Se nós respondessemos a todos com certeza não tinha trabalhadores para tramitar processos", diz.
O Arquivo Central do Porto recebe entre 500 e 600 e-mails por dia com perguntas sobre o estado de processos de nacionalidade. A declaração é de Isabel Almeida, diretora do Arquivo Central dos Serviços de Conservatória do Porto. Em evento sobre imigração promovido pela Ordem dos Advogados (OA), a profissional explicou que o volume de trabalho está “muito acima” do que conseguem resolver.

“Se nós respondêssemos a todos, com certeza não haveria trabalhadores suficientes para tramitar os processos”, afirmou Isabel. Segundo a diretora, mesmo quando respondem aos pedidos de informação, logo recebem novas mensagens da mesma pessoa. “Acontece muitas vezes de respondermos hoje e, daqui a uma semana, um mês ou dois meses, a pessoa voltar a perguntar sobre o estado do processo”, contou.

De acordo com a conservadora, o volume de processos já era alto e, com a previsão de mudança da lei em breve, aumentou ainda mais. “Agora, com essa perspectiva de alteração da lei, entra um número enorme de pedidos todos os dias”, ressaltou.

Ao mesmo tempo, afirmou que todos os funcionários “fazem tudo o que podem” para serem os mais rápidos e profissionais possível. “A administração pública tem déficit de recursos humanos, e isso impossibilita. Nem que eu não dormisse e estivesse lá 24 horas por dia, sempre trabalhando, seria possível”, exemplificou.

Um dos motivos que levou o governo a mudar a lei é justamente diminuir o fluxo de processos, especialmente os baseados em tempo de residência. Quando aprovada novamente, será necessário comprovar sete anos de moradia com título de residência para ter direito ao pedido — regra válida para cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Para os demais, o tempo exigido será de dez anos. Relembre aqui tudo que vai mudar.

