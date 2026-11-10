Startups vencedoras desta edição.
Startups vencedoras desta edição.Foto: Gerardo Santos
Negócios BR

Maioria de mulheres, foco em IA, clima e ambiente: as 20 startups brasileiras selecionadas para programa em Lisboa

Nesta edição a ApexBrasil e o Sebrae aumentaram de dez para 20 empresas participantes. Foram escolhidas em um universo de 190 inscrições.
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O primeiro dia do Web Summit em Lisboa ficou marcado pela inauguração do pavilhão do Brasil e pelo anúncio das empresas vencedoras do programa de internacionalização. O Governo brasileiro vai apoiar 20 startups para um estágio em Lisboa no próximo ano.

Das 190 empresas inscritas, foram selecionadas as vencedoras com foco em inteligência artificial aplicada a empresas e à indústria, clima e ambiente, saúde e logística. Mais da metade são fundadas e geridas por mulheres, um critério celebrado por Maria Paula Velloso, diretora de Negócios da Apex Brasil.

“O fato de 55% das startups selecionadas serem lideradas por mulheres é um resultado muito significativo e reflete um trabalho que a ApexBrasil vem desenvolvendo para ampliar a presença feminina nos negócios internacionais", destacou. A agência possui um programa intitulado "Mulheres e Negócios Internacionais", onde são criadas condições para que as empreendedoras tenham mais oportunidades de conquistar novos mercados.

"Ver essas mulheres à frente de empresas inovadoras, prontas para expandir suas operações para a Europa, mostra que estamos avançando nessa agenda. Mais do que internacionalizar negócios, queremos fortalecer o protagonismo feminino e ampliar a participação das mulheres na economia global”, complementou Maria Paula Velloso, que representa a presidência da Apex no evento.

Das empresas selecionadas, 12 são de São Paulo, enquanto as restantes chegam do Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas e Distrito Federal. "Esta é a porta dos sonhos, com chances de se concretizar", resumiu Décio Lima, presidente do Sebrae, ao parabenizar as startups vencedoras.

Esta edição, a segunda, recebeu mais de 190 candidaturas de todo o país. Na primeira, iniciada em março deste ano com dez startups, foram realizadas 199 reuniões com potenciais clientes e 47 encontros com investidores. O balanço inclui ainda 12 clientes ou contratos fechados, 18 projetos-piloto ou provas de conceito negociados e 66 parcerias em negociação, destaca a ApexBrasil.

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A nova turma começa a preparação em dezembro, de forma online. Em março, está prevista a chegada para os trabalhos no escritório em Lisboa. O estágio tem duração de três meses, podendo ser prolongado para mais três.

Conheça as startups selecionadas

Ecotrace Solutions

Desenvolve tecnologias de rastreabilidade para cadeias como proteína animal, couro, moda e agronegócio.

Sua plataforma combina inteligência artificial, blockchain e dados geoespaciais para acompanhar a origem dos produtos e apoiar a comprovação de procedência e a conformidade socioambiental.

Intelly

Oferece o iSend, plataforma de comunicação digital que reúne e-mail, WhatsApp, SMS, voz e outros canais em um único ambiente. Com automação e inteligência artificial, permite às organizações criar, personalizar e acompanhar comunicações com seus públicos de forma integrada.

Draiven

Conecta dados de sistemas empresariais e planilhas a agentes de inteligência artificial que analisam informações e executam ações. A solução ajuda empresas a transformar seus dados em decisões e a automatizar atividades, integrando análise e execução aos processos do negócio.

Greenway Environment & Climate

Desenvolve o GreenTree, estação urbana que combina cultivo de microalgas, sensores de qualidade do ar e painel digital. A solução é voltada ao monitoramento e tratamento do ar, com um modelo que utiliza publicidade para financiar a instalação e a operação dos equipamentos.

Medhy (Smart Healthy)

Utiliza inteligência artificial para transformar conversas clínicas em registros médicos estruturados e identificar indicações de cirurgia. Integrada ao prontuário eletrônico, a plataforma apoia hospitais no acompanhamento do paciente entre a consulta, o agendamento e a realização do procedimento.

Luz AI Solutions

Oferece uma plataforma para capacitar equipes e apoiar a adoção de inteligência artificial nas empresas. A solução combina diagnóstico de maturidade, trilhas de aprendizagem, conteúdos curtos e atividades práticas, com acompanhamento da evolução dos profissionais e do uso da tecnologia.

Getter

Aplica inteligência artificial e visão computacional à segurança, à produtividade e à qualidade industrial. Suas soluções identificam riscos, monitoram o desempenho das operações e oferecem assistentes de IA que utilizam dados e conhecimentos da própria empresa para apoiar decisões.

Umbloco Ltda

Desenvolve um sistema construtivo modular com blocos produzidos a partir de plástico reciclado. A montagem por encaixe dispensa argamassa e busca reduzir o tempo de execução, o desperdício e os custos das obras, oferecendo uma alternativa alinhada à economia circular.

Agendart

Oferece uma plataforma de gestão para profissionais de saúde, clínicas, consultórios, hospitais e laboratórios. Reúne funcionalidades de gestão, inteligência artificial e automação de processos para organizar as operações, aumentar a eficiência administrativa e melhorar a experiência de profissionais e pacientes.

Umgrauemeio

Desenvolve tecnologia para prevenção e gestão de incêndios florestais. Sua plataforma integra inteligência artificial, câmeras, imagens de satélite e dados meteorológicos e geográficos para avaliar riscos, detectar focos precocemente e apoiar a coordenação da resposta e a análise dos impactos.

Ecomilhas

Mede as emissões de carbono de viagens a trabalho e dos deslocamentos entre casa e trabalho. Sua plataforma combina aplicativo com rastreamento de trajetos e inventários de emissões, permitindo às empresas acompanhar reduções e incentivar escolhas de mobilidade mais sustentáveis com benefícios aos colaboradores.

Soul Prime

Conecta marcas, lojas físicas e consumidores por meio de uma plataforma de publicidade e relacionamento baseada em dados e inteligência artificial. Recompensa usuários por interações com marcas e compartilhamento consentido de dados, ajudando anunciantes a medir o impacto das campanhas nas vendas.

Marelo

Combina plataforma própria e operação logística para atender empresas estrangeiras que compram mercadorias no Brasil. Centraliza a coordenação com fornecedores, coletas, documentação, custos e transporte internacional, permitindo ao comprador acompanhar seus embarques à distância sem manter uma equipe local.

Isetool

Utiliza inteligência artificial para levar capacitação, comunicação e suporte aos canais que as equipes já usam, como WhatsApp, Microsoft Teams e Slack. A plataforma oferece conteúdos curtos e orientação operacional no fluxo de trabalho, com foco em equipes distribuídas e de linha de frente.

Plura Community

Oferece uma plataforma para empresas, instituições e criadores de conteúdo construírem comunidades digitais com identidade própria. Reúne cursos, eventos, assinaturas, networking e gamificação, utilizando inteligência artificial e análise de dados para apoiar o engajamento dos membros e a geração de receita.

Quasar Space

Combina imagens de satélite, dados climáticos e inteligência artificial para monitorar territórios e apoiar decisões. Suas soluções atendem empresas e governos em áreas como infraestrutura, energia, saneamento e agronegócio, com aplicações em riscos climáticos, recursos hídricos e acompanhamento ambiental.

Qualabor Metrology & Quality

Desenvolve avaliações de proficiência que permitem aos laboratórios comparar e demonstrar a confiabilidade de seus resultados. Seus programas utilizam métodos técnicos e estatísticos padronizados e podem ser aplicados de forma recorrente a laboratórios de diferentes países, apoiando o controle da qualidade.

Ideia Space Educação Espacial

Oferece programas de educação espacial que envolvem estudantes na concepção, construção e acompanhamento de missões com satélites reais. Combina currículo estruturado, capacitação de professores e infraestrutura tecnológica para aproximar o ensino de ciências e engenharia da experiência prática de uma missão orbital.

Preto no Branco (Creatus)

Desenvolve soluções de segurança e inteligência para operações portuárias. Combina IA, visão computacional e leitura automática de caracteres para integrar câmeras, scanners e sistemas dos terminais, apoiando a inspeção, a rastreabilidade e a segurança de contêineres e operações.

Odapp

Oferece uma plataforma de gestão e coordenação do cuidado voltada à neurodiversidade. Conecta clínicas, profissionais, famílias e operadoras, reunindo prontuário especializado, planos de tratamento, coleta de dados clínicos, indicadores, agenda e gestão financeira para organizar o atendimento e acompanhar a evolução terapêutica.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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