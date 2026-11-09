O Brasil chega a mais uma edição do Web Summit, em Lisboa, com o objetivo de fortalecer a posição do país como “um dos ecossistemas de inovação mais promissores do mundo”, nas palavras de Paulo Mateus, que coordena a operação da ApexBrasil em Portugal. Em parceria com o Sebrae e a Embratur, a comitiva brasileira reúne 200 empresas de vários setores, como saúde e bem-estar, educação, finanças, marketing, avanços científicos, tecnologia limpa, logística e agronegócio.Segundo dados obtidos pelo DN Brasil, 15% das empresas são das regiões Norte e Nordeste do Brasil, enquanto 45% são lideradas por mulheres. “A nossa expectativa para o Web Summit é uma das melhores, é muito boa. A gente acredita que será uma edição especialmente importante”, complementa Paulo Mateus, em entrevista ao jornal. O pavilhão brasileiro será um dos maiores do evento, com 324 metros quadrados.Além da participação na feira, a programação brasileira inclui um seminário sobre internacionalização, que marcará o início dos trabalhos nesta segunda-feira. A agenda prevê vários painéis, com orientações sobre os primeiros passos dessa jornada, tendências do mercado europeu e apresentação de casos reais de sucesso.Outro ponto alto da programação será o anúncio das empresas selecionadas para o programa de internacionalização em Lisboa. Diante do bom desempenho das empresas e do elevado número de inscrições, o governo brasileiro decidiu ampliar o número de selecionadas.Em vez das dez startups inicialmente previstas, serão incubadas 20 no escritório da capital portuguesa, onde estão instalados o Sebrae, a ApexBrasil, a Fiocruz e a Embratur. “Nós estamos dobrando a aposta por realmente acreditar nesse movimento e nesse evento, que é o grande evento de inovação aqui da Europa, sem dúvida alguma”, destaca Paulo. A incubação começa em março do próximo ano.A ampliação do programa é elogiada pela Embaixada do Brasil em Lisboa. “Mais do que resultados imediatos durante os dias de conferência, trabalhamos para estruturar presença permanente das nossas empresas tecnológicas no mercado europeu. Este anúncio simboliza esse compromisso de longo prazo. Estamos oferecendo o suporte técnico, a mentoria e a ponte institucional necessários para que essas startups possam valer-se de Portugal como base de expansão para todo o continente”, destaca a embaixada ao DN Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Ministério das Relações Exteriores, por meio da embaixada, é parceiro da participação brasileira na feira de tecnologia. A representação diplomática destaca o conceito de “diplomacia econômica” defendido pelo governo. “Para a Embaixada do Brasil em Lisboa atuar em sinergia com a presente missão representa o exercício da moderna diplomacia econômica”, pontua.Assim como a Apex, as expectativas da chancelaria são as melhores. “Esperamos conectar o empreendedorismo inovador brasileiro ao capital e aos fundos de investimento globais. Trata-se de estratégia com retorno comprovado, visto que, em edições anteriores do evento, negócios brasileiros captaram aproximadamente US$ 700 milhões em investimentos originados diretamente nas conexões estabelecidas aqui na capital portuguesa”, pontua.Mais participaçõesAlém da comitiva oficial, o Brasil está presente no Web Summit de outras maneiras. Empresas como a Atlântic Hub trazem startups para participar do evento. “Saímos do Web Summit do ano passado com uma lista clara do que funcionou e do que podíamos fazer melhor, e foi a partir disso que construímos a edição deste ano”, destaca ao DN Brasil Thiago Matsumoto.A missão vinda do Brasil é composta por 50 empresários e empresárias, representando 30 empresas brasileiras. “Temos uma presença forte de tecnologia, mas também de segurança eletrônica, logística, turismo e saúde. Essa diversidade é proposital”, destaca. Além disso, o evento conta também com startups brasileiras que já nasceram em Portugal.O Brasil ainda está presente nos palestrantes, como Paulo Nogueira Batista Jr., ex-diretor executivo do FMI e dos BRICS, Bruno Cury, cofundador da Cumbuca, Grazi Sardelletto, vice-presidente e sócia da Pmweb, Sidney Levy, presidente da Invest Rio e Luis Fernandes, secretário-executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil.amanda.lima@dn.pt.Este texto está publicado na edição impressa do Diário de Notícias desta segunda-feira, 09 de novembro de 2026..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil traz mais de 200 empresas para o Web Summit 2026.Empresa de tecnologia recruta brasileiros para trabalhar em Portugal e anuncia mais de 100 vagas no Web Summit