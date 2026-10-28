Quem é professor ou conhece alguém que trabalha na área sabe bem a dor de cabeça que pode ser preparar provas, corrigir exercícios e avaliar o desempenho dos alunos. Foi justamente para facilitar parte desse trabalho, sem tirar dos docentes o protagonismo na sala de aula, que nasceu a Intuitivo, uma startup portuguesa criada em 2021, no Porto, que já está presente em mais de 500 escolas e agora se prepara para expandir sua atuação para o Brasil.A empresa estima um mercado potencial de 2,2 milhões de professores brasileiros, já conta com uma equipe no país e pretende utilizar parte do investimento para reforçar sua presença local."O Brasil é o passo natural: fala a nossa língua, tem mais de 2 milhões de professores, os docentes adotam ferramentas digitais com facilidade, e alguns já usam a Intuitivo. Queremos levar para lá o que construímos em Portugal, numa escala muito maior", explica João Guimarães, cofundador e CEO da empresa.A startup captou 1,35 milhão de euros para acelerar o crescimento e a internacionalização do negócio. A plataforma, que conta com 75 mil registros de professores e mais de 200 contratos com escolas, agrupamentos escolares e municípios portugueses, permite criar, aplicar e corrigir avaliações digitalmente, reduzindo o tempo gasto em tarefas repetitivas.Para se ter uma ideia, somente no ano letivo de 2025/2026, cerca de um milhão de avaliações foram realizadas por meio da ferramenta em Portugal, o que representou uma economia estimada de 165 mil horas de trabalho dos professores, segundo informações da empresa.O problema que a startup procura resolver não é pequeno: de acordo com dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) citados pela Intuitivo, os docentes portugueses gastam, em média, 6,9 horas semanais corrigindo trabalhos, acima da média de 4,6 horas dos países analisados.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! A ideia, conta o CEO da empresa, surgiu a partir do pedido de uma professora e foi desenvolvida em colaboração com profissionais da educação. "A Intuitivo nasceu do pedido de uma professora e continua a ser desenvolvida em conjunto com professores, em resposta a necessidades concretas. O nosso objetivo é simples: devolver tempo a quem ensina, para o usar com os alunos ou simplesmente para si", afirma Guimarães.Na prática, a plataforma utiliza inteligência artificial para gerar rascunhos de provas a partir de informações como tema, ano escolar e nível de dificuldade, além de transformar testes antigos em PDF em versões digitais e interativas.Os alunos podem responder às avaliações por meio de um link, sem precisar instalar programas ou criar contas, enquanto os professores acompanham os resultados e recebem estatísticas sobre o desempenho das turmas. A correção de questões fechadas é automática, e o apoio de inteligência artificial para respostas abertas está previsto para o ano letivo de 2026/2027.Fundada há cinco anos, a startup também foi vencedora da competição principal da Web Summit, em 2024. A nova rodada de financiamento, liderada pela Caixa Capital e pelo Impact Innovation Fund, com participação de outros investidores, permitirá ainda reforçar o desenvolvimento da plataforma e aumentar a equipe de 11 para 20 pessoas até o fim deste ano..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Atuando no Brasil, apps de combate ao bullying nas escolas chegam a Portugal para "ajudar quem mais precisa".Projeto criado por brasileiros quer levar educação de direitos humanos aos estudantes