Inovação e criatividade: dez startups brasileiras desembarcam em Lisboa para ganhar mercado europeu

Saúde, meio ambiente, PIX, turismo e recrutamento: estas são algumas das áreas de startups brasileiras que vão fazer uma incubação de nove meses em Lisboa. A iniciativa é da ApexBrasil e do Sebrae, entidades presentes na capital portuguesa que sediaram a apresentação das empresas esta manhã, 07 de março.Com este programa, o governo brasileiro apoia “a conquista de novos mercados” e “amplia a presença do Brasil em cadeias globais de valor”. Assim, o país também se coloca internacionalmente como “fornecedor de soluções tecnológicas sustentáveis e competitivas”.As dez startups vencedoras foram selecionadas em um universo de mais de 200 inscrições. Foi priorizada a escolha de empresas de várias regiões do país, além de 50% delas serem lideradas por mulheres. .Ao DN Brasil, o presidente da Apex, Jorge Viana, destaca essa diversidade. “Tem startup do Nordeste, tem do Norte do Brasil, então conseguimos cobrir toda a geografia brasileira. Mais da metade delas são lideradas por mulheres”, pontua Viana.Segundo o presidente, o ecossistema em Portugal é mais avançado nesta área. “Aqui, em Portugal, você tem um ecossistema de startups de muito sucesso. Então, nesse caso, o Brasil está aprendendo com Portugal”, reflete.O programa oferece "suporte estruturado para startups brasileiras com planos de expansão internacional". Os nove meses são divididos em duas fases: a primeira, com duração de 90 dias, e a segunda, de até 180 dias adicionais. Entre as ações previstas estão eventos de networking com hubs de inovação, dia do investidor, sessões temáticas, mentorias individuais, diagnóstico de maturidade internacional, matchmaking e rodada de investimentos.Na segunda fase, entre junho e novembro, o foco será a consolidação da operação internacional, fortalecimento de parcerias estratégicas e aproximação com investidores. Ainda será feita uma avaliação sobre a continuidade das empresas no mercado europeuConfira a lista de startups vencedoras:.Wood ChatA Wood Chat oferece soluções de IA para identificação de espécies de madeira amazônicas e promover educação ambiental. Possui uma plataforma de visão computacional que apoia a legalidade, a rastreabilidade e a conservação florestal.593ICANA 593ICAN oferece um equipamento de impressão 3D para deposição de materiais semissólidos. O modelo de negócios é B2B com foco em grandes universidades, institutos e centros de pesquisa.Onco.AIA Onco.AI desenvolve soluções inovadoras de IA para apoiar médicos e pacientes no tratamento do câncer, oferecendo diagnósticos mais precisos e cuidados personalizados.Just TravelA Just Travel opera por meio de uma plataforma B2B white label que permite que qualquer agência de turismo venda online com sua própria marca.PixNowA PixNow é uma infraestrutura de pagamentos que permite que empresas internacionais aceitem Pix e recebam em dólar ou euro, com rapidez e integração simples via API. A solução ajuda e-commerces e plataformas de viagem a venderem para o público brasileiro.AIPERA AIPER desenvolve biopigmentos microbianos para substituir corantes sintéticos na indústria têxtil. Seus processos fermentativos reduzem drasticamente o consumo de água, as emissões de carbono e a poluição química, promovendo uma economia circular.SandoraA Sandora oferece uma plataforma de prevenção de empresas contra os riscos psicossociais e assédio antes que se tornem passivos trabalhistas.CatenaA Catena oferece soluções de recrutamento para vagas críticas, conduzindo um processo estruturado com suporte ativo até a contratação.BioLinkerA BioLinker está descentralizando a inovação em biotecnologia com uma plataforma de ponta a ponta para o desenvolvimento de proteínas recombinantes, antígenos, enzimas e sistemas de expressão.Vox EpowerA Vox Epower é uma empresa de engenharia que une conhecimento técnico e inovação tecnológica para impulsionar a mobilidade elétrica. Desenvolvem soluções completas e personalizadas para estações de recarga de veículos elétricos BioLinker está descentralizando a inovação em biotecnologia com uma plataforma de ponta a ponta para o desenvolvimento de proteínas recombinantes, antígenos, enzimas e sistemas de expressão..amanda.lima@dn.pt.Apex e Sebrae trazem dez empresas brasileiras para estágio de internacionalização em Lisboa."O Sebrae vai vir com muita força pra Portugal", anuncia presidente da entidade