"O Sebrae vai vir com muita força pra Portugal", anuncia presidente da entidade

"O Sebrae vai vir com muita força para Portugal", anunciou Décio Lima, presidente da entidade, que está em Lisboa para uma série de agendas. O escritório do Sebrae, responsável por atender micro e pequenas empresas brasileiras em todo o país, está localizado no mesmo prédio da Apex, da Fiocruz e da Embratur, todas já em atividade.Décio participou do 1º Fórum de Empreendedorismo para Mulheres Brasileiras em Portugal, promovido pelo Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. O evento ocorreu na quarta-feira, 12 de novembro, na sede das agências governamentais brasileiras.O presidente do Sebrae colocou a entidade à disposição da comunidade brasileira em Portugal para o desenvolvimento de projetos de empreendedorismo. Uma das parcerias em negociação é com o próprio consulado, que mantém o Espaço da Mulher Brasileira (EmuB). O embaixador Alessandro Candeas, cônsul-geral do Brasil em Lisboa, conversou com Décio Lima sobre a implementação do projeto Sebrae Delas, voltado ao apoio de iniciativas lideradas por mulheres.O escritório local em breve receberá um reforço na equipe, com Vinícius Lages, atual gerente da Unidade de Assessoria Internacional – escolha bastante elogiada por Candeas e pelo embaixador Raimundo Carreiro. Outro projeto do Sebrae é a incubação de startups, em parceria com a Apex.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Foram selecionadas, por meio de um processo técnico, dez empresas para um estágio em Lisboa. Cada uma delas terá um espaço no prédio para desenvolver suas atividades de internacionalização. (Confira aqui a lista das empresas selecionadas.)Todas essas iniciativas integram a agenda das autoridades brasileiras durante o Web Summit. O Sebrae também realizou um seminário, com a participação de centenas de pessoas, sobre o tema da internacionalização, com painéis que apresentaram as principais recomendações, orientações e estratégias para esse processo de expansão.Ao DN Brasil, Cristina Mieko, chefe de startups do Sebrae, afirmou que os principais diferenciais dos empresários e empresárias brasileiras são a criatividade e a resiliência. Ao mesmo tempo, destacou que "falta ao empreendedor brasileiro uma cultura de mercado global, porque, como o nosso mercado interno é grande, ele ainda não se atentou que a competição global já chegou ao país". Por isso, conclui, eventos como o Web Summit e a programação realizada em Lisboa nesta semana são fundamentais.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Apex e Sebrae trazem dez empresas brasileiras para estágio de internacionalização em Lisboa.Multidão acompanha abertura oficial do estande do Brasil no Web Summit