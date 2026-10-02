A iniciativa é promovida pelo grupo Mulheres do Brasil do Porto.
A iniciativa é promovida pelo grupo Mulheres do Brasil do Porto.Foto: Facebook
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Grupo Mulheres do Brasil promove feira de emprego este sábado

Evento será das 10:00 às 17:00, na Paróquia Nossa Senhora da Hora, em Matosinhos. Além da vertente profissional, cerca de 45 expositoras estarão presentes com produtos e serviços de diferentes áreas.
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Conhecer o trabalho de empreendedoras e, quem sabe, conseguir um emprego. Estas são algumas das propostas da Feira de Empreendedorismo e Trabalho Feminino, que ocorre neste sábado, no Porto. A iniciativa é promovida pelo grupo Mulheres do Brasil, núcleo do Porto.

De acordo com comunicado enviado ao DN Brasil, "o evento terá como um dos principais focos a empregabilidade, reunindo num mesmo espaço oportunidades de trabalho, orientação profissional, formação, networking e empreendedorismo". A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição antecipada.

"Queremos criar um espaço onde as pessoas possam encontrar informação, orientação, contatos, oportunidades e caminhos concretos para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo", destaca Cláudia Tinoco, líder do Comitê de Empreendedorismo e Trabalho do Núcleo Porto, citada no comunicado.

Durante todo o dia, haverá recebimento de currículos, acesso a uma plataforma com vagas disponíveis, palestras, atendimentos e orientações sobre mercado de trabalho, currículo, LinkedIn, posicionamento profissional, empreendedorismo e desenvolvimento de carreira.

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As atividades começam às 10:00 e seguem até às 17:00, na Paróquia Nossa Senhora da Hora, em Matosinhos. O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) – Centro de Emprego de Matosinhos é um dos parceiros da iniciativa e terá representantes nas atividades, "reforçando a ligação da iniciativa com o mercado de trabalho e com oportunidades de emprego e formação".

Outro destaque da programação é a participação da advogada Catarina Zucaro, uma das palestrantes convidadas da feira. O evento contará ainda com um espaço de networking, "com rodas de conversa e momentos de troca de experiências entre participantes, profissionais convidados, empreendedoras e pessoas que estejam à procura de emprego ou em processo de transição de carreira".

Além da vertente profissional, cerca de 45 expositoras estarão presentes com produtos e serviços de diferentes áreas, dando visibilidade ao empreendedorismo feminino como caminho de geração de renda, autonomia financeira e desenvolvimento profissional.

amanda.lima@dn.pt

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