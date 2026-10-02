Conhecer o trabalho de empreendedoras e, quem sabe, conseguir um emprego. Estas são algumas das propostas da Feira de Empreendedorismo e Trabalho Feminino, que ocorre neste sábado, no Porto. A iniciativa é promovida pelo grupo Mulheres do Brasil, núcleo do Porto.De acordo com comunicado enviado ao DN Brasil, "o evento terá como um dos principais focos a empregabilidade, reunindo num mesmo espaço oportunidades de trabalho, orientação profissional, formação, networking e empreendedorismo". A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição antecipada."Queremos criar um espaço onde as pessoas possam encontrar informação, orientação, contatos, oportunidades e caminhos concretos para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo", destaca Cláudia Tinoco, líder do Comitê de Empreendedorismo e Trabalho do Núcleo Porto, citada no comunicado.Durante todo o dia, haverá recebimento de currículos, acesso a uma plataforma com vagas disponíveis, palestras, atendimentos e orientações sobre mercado de trabalho, currículo, LinkedIn, posicionamento profissional, empreendedorismo e desenvolvimento de carreira.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!As atividades começam às 10:00 e seguem até às 17:00, na Paróquia Nossa Senhora da Hora, em Matosinhos. O Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) – Centro de Emprego de Matosinhos é um dos parceiros da iniciativa e terá representantes nas atividades, "reforçando a ligação da iniciativa com o mercado de trabalho e com oportunidades de emprego e formação".Outro destaque da programação é a participação da advogada Catarina Zucaro, uma das palestrantes convidadas da feira. O evento contará ainda com um espaço de networking, "com rodas de conversa e momentos de troca de experiências entre participantes, profissionais convidados, empreendedoras e pessoas que estejam à procura de emprego ou em processo de transição de carreira".Além da vertente profissional, cerca de 45 expositoras estarão presentes com produtos e serviços de diferentes áreas, dando visibilidade ao empreendedorismo feminino como caminho de geração de renda, autonomia financeira e desenvolvimento profissional.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileira cria projeto em Braga que arrecada produtos de higiene para mulheres angolanas.Mulheres migrantes lançam campanha contra a solidão feminina em Portugal