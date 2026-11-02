É um novo momento para as relações entre o estado do Maranhão e Portugal. Se, por um lado, a conexão histórica nunca se perdeu, por outro a aproximação comercial e turística havia dado uma desacelerada nos últimos anos. Agora, com a chegada do primeiro empreendimento do grupo Vila Galé, recém inaugurado em São Luís, e com a abertura do voo direto entre Lisboa e a capital, a expectativa "é a de que isso só aumente mais essa capilaridade do empresariado português", avalia o advogado Júlio Moreira Gomes Filho.A análise do especialista vem atrelada à função que assumiu no mês de junho, como fundador e atual presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Turismo, e Serviços Brasil-Portugal no Maranhão, entidade que passa a ser a 23ª da Federação de Câmaras de Comércio Brasil-Portugal. "Ela nasceu de um projeto que vinha se prolongando nos últimos três, quatro anos. O Maranhão, como o terceiro maior estado da jurisdição Norte do consulado de Portugal em Belém, já era quase que cobrado, a comunidade portuguesa já era cobrada, dizia-se que o estado precisava ter sua Câmara de Comércio. E o momento é muito bom, Portugal tem empreendimentos, nunca deixou de ter, mas agora tivemos um boom, um salto mesmo", afirma Gomes Filho.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Inaugurados no mesmo dia, na última terça-feira, 27 de outubro, tanto o hotel Vila Galé quanto o voo entre Lisboa e São Luis já movimentam a cena local, diz o presidente da Câmara. "O primeiro voo veio lotado. E o hotel, é como uma iniciativa que vejo em Lisboa. Está muito bem localizado dentro do centro histórico, era um casarão antigo, prédio que pertencia ao estado e estava abandonado. O visitante tem vista para o mar e ainda a parte nova da cidade, porque São Luís é uma ilha, então é realmente um empreendimento muito privilegiado e pioneiro na região", destaca Gomes Filho.O investimento do grupo hoteleiro apenas nesta unidade foi de mais de 16 milhões de euros (mais de cem milhões de reais na cotação atual). No entanto, já está prevista para dezembro deste ano, a abertura parcial do segundo hotel do grupo no centro histórico de São Luís. Além disso, um terceiro edifício foi recuperado para o funcionamento de dois restaurantes. Já a rota da TAP opera com duas frequências por semana e passa a ser, também, a primeira a conectar diretamente o Maranhão à Europa..Negócios"Ouso dizer que São Luís é a capital mais portuguesa do Brasil", brinca o advogado, numa referência à herança arquitetônica colonial preservada até hoje. Fundada por franceses, foi com os portugueses que a 'ilha do amor' ganhou força, ainda no século XVII. O centro histórico tombado se tornou Patrimônio Mundial da Unesco e a conexão cultural dos luso-descendentes que lá vivem permanece forte. "A comunidade portuguesa lá é extremamente ligada às suas raízes e um detalhe, é formada eminentemente de pessoas do norte de Portugal, que migraram para lá naquela época, de navio, em busca de uma vida melhor", explica o presidente da Câmara, sendo ele próprio filho de um destes nortistas que foram desbravar o Maranhão. "Meu pai era de Santa Cruz do Bispo, uma freguesia ali de Matosinhos, no Porto", conta.Atualmente, o Maranhão possui três das entidades mais representativas da diáspora portuguesa. Um consulado honorário, uma sede da Sociedade Humanitária 1º de Dezembro e o Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Maranhão. "E agora a Câmara de Comércio. E todas essas instituições hoje estão sediadas num único prédio, então elas caminham juntas, representam Portugal no Maranhão, com muito orgulho. E a Câmara veio para somar, mas de uma forma diferente", ressalta Gomes Filho. "Porque com essas outras instituições, o viés é mais cultural, acadêmico, a Câmara veio para dar uma quebrada nisso, agora são negócios, projetos de crescimento para o estado, mas também para o investidor que vier de fora.A conversa com o DN Brasil ocorre durante a passagem de Gomes Filho por Portugal, para agendas da Câmara em Lisboa e Porto. "É uma Câmara portuguesa, sim, mas ela está aberta para negócios. É uma porta de entrada, literalmente, para a Europa. O investidor português é a prioridade, mas os investidores de outros países que queiram redescobrir o Maranhão através da Câmara, este é o caminho"..Este texto estã publicado na edição de segunda-feira, 02 de novembro de 2026, do Diário de Notícias..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..TAP inaugura voos entre Lisboa e São Luís do Maranhão com duas frequências semanais.Empresários portugueses miram energia, infraestrutura e turismo para ampliar negócios no Brasil.Brasil deve quebrar recorde de turistas estrangeiros. "Credibilidade para fora" ultrapassa momento político, diz presidente da Embratur