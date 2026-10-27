A TAP Air Portugal inaugurou uma nova ligação aérea entre Lisboa e São Luís, capital do Maranhão, no Nordeste brasileiro, com duas frequências semanais. A operação, que começou nesta segunda-feira, 26 de outubro, amplia a presença da companhia portuguesa no Brasil e facilita o acesso de passageiros europeus a destinos turísticos como os Lençóis Maranhenses.Os voos partem de Lisboa às segundas e quintas-feiras, às 19h05, com chegada a São Luís às 00h10 do dia seguinte, em horário local. No sentido inverso, os aviões deixam a capital maranhense às terças e sextas-feiras, às 01h40, fazem escala em Fortaleza, de onde partem às 04h30, e chegam a Lisboa às 14h50.A nova rota é operada com aeronaves Airbus A321LR, com capacidade para 171 passageiros, sendo 16 na classe executiva e 155 na econômica. Segundo a TAP, as passagens de ida e volta entre Lisboa e São Luís estão disponíveis a partir de €705, com taxas incluídas.A chegada da companhia aérea à capital maranhense coincide com a inauguração oficial do Vila Galé Collection Ópera São Luís, primeiro hotel da rede portuguesa na cidade, marcada para esta terça-feira, 27 de outubro, com a presença de Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do grupo Vila Galé. O empreendimento começou a receber hóspedes no início do mês e ocupa o antigo prédio da Casa Maranhão, um imóvel do século XIX restaurado no Centro Histórico.Com 43 quartos, o hotel integra um investimento de 100 milhões de reais da Vila Galé em São Luís, que prevê dois hotéis, cinco restaurantes e a recuperação de três edifícios históricos. A rede também prepara a abertura de uma segunda unidade, o Vila Galé Collection Poesia São Luís, na antiga sede da Defensoria Pública do Maranhão.A nova ligação aérea também amplia as possibilidades de acesso ao Maranhão, estado conhecido pelo centro histórico de São Luís, marcado pela arquitetura colonial portuguesa, e pelos Lençóis Maranhenses, um dos principais destinos turísticos naturais do Brasil, com extensas áreas de dunas e lagoas de água doce. Com a estreia da rota, a TAP passa a conectar 15 cidades brasileiras a Portugal, por meio de 17 rotas com origem em Lisboa e no Porto. .Companhia aérea TAP é privatizada. Qual o impacto nos voos entre Brasil e Portugal?.Nível de procura por novas rotas da TAP para o Brasil está “de acordo com as expectativas”