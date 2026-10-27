Nova ligação aérea entre Lisboa e São Luís, capital do Maranhão.
Nova ligação aérea entre Lisboa e São Luís, capital do Maranhão.Foto: DR
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TAP inaugura voos entre Lisboa e São Luís do Maranhão com duas frequências semanais

Nova rota liga Portugal à capital maranhense e coincide com a inauguração de hotel da rede portuguesa Vila Galé na cidade. Passagens de ida e volta começam em €705.
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A TAP Air Portugal inaugurou uma nova ligação aérea entre Lisboa e São Luís, capital do Maranhão, no Nordeste brasileiro, com duas frequências semanais. A operação, que começou nesta segunda-feira, 26 de outubro, amplia a presença da companhia portuguesa no Brasil e facilita o acesso de passageiros europeus a destinos turísticos como os Lençóis Maranhenses.

Os voos partem de Lisboa às segundas e quintas-feiras, às 19h05, com chegada a São Luís às 00h10 do dia seguinte, em horário local. No sentido inverso, os aviões deixam a capital maranhense às terças e sextas-feiras, às 01h40, fazem escala em Fortaleza, de onde partem às 04h30, e chegam a Lisboa às 14h50.

A nova rota é operada com aeronaves Airbus A321LR, com capacidade para 171 passageiros, sendo 16 na classe executiva e 155 na econômica. Segundo a TAP, as passagens de ida e volta entre Lisboa e São Luís estão disponíveis a partir de €705, com taxas incluídas.

A chegada da companhia aérea à capital maranhense coincide com a inauguração oficial do Vila Galé Collection Ópera São Luís, primeiro hotel da rede portuguesa na cidade, marcada para esta terça-feira, 27 de outubro, com a presença de Jorge Rebelo de Almeida, fundador e presidente do grupo Vila Galé. O empreendimento começou a receber hóspedes no início do mês e ocupa o antigo prédio da Casa Maranhão, um imóvel do século XIX restaurado no Centro Histórico.

Com 43 quartos, o hotel integra um investimento de 100 milhões de reais da Vila Galé em São Luís, que prevê dois hotéis, cinco restaurantes e a recuperação de três edifícios históricos. A rede também prepara a abertura de uma segunda unidade, o Vila Galé Collection Poesia São Luís, na antiga sede da Defensoria Pública do Maranhão.

A nova ligação aérea também amplia as possibilidades de acesso ao Maranhão, estado conhecido pelo centro histórico de São Luís, marcado pela arquitetura colonial portuguesa, e pelos Lençóis Maranhenses, um dos principais destinos turísticos naturais do Brasil, com extensas áreas de dunas e lagoas de água doce. Com a estreia da rota, a TAP passa a conectar 15 cidades brasileiras a Portugal, por meio de 17 rotas com origem em Lisboa e no Porto.

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