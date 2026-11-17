"Para o brasileiro, falar de café é falar de casa". Assim começou o discurso do embaixador Raimundo Carreiro durante o evento "Brasil: a nação do café", realizado nesta terça-feira, 17 de novembro. O encontro reuniu empresas brasileiras que buscam conquistar, a partir de Portugal, o mercado europeu para o café especial plantado no Brasil, a maior nação cafeeira do mundo.A apresentação, organizada pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), mostrou diferentes etapas da cadeia produtiva: quem planta, quem exporta e quem comercializa cafés especiais brasileiros em Portugal e na Europa. Já existem casos de sucesso nesse sentido.É o caso da Oriolli, empresa de Felipe Orioli, que produz cafés especiais em Goiás. O ponto de distribuição para a Europa fica precisamente em Lisboa, onde os grãos chegam para ser torrados e posteriormente comercializados com compradores de vários países europeus.Segundo o embaixador Raimundo Carreiro, esse é exatamente o modelo que a embaixada defende. "Agrega valor e torna Portugal um hub de produtos brasileiros", detalhou. Esse trabalho vem sendo desenvolvido pelo setor de promoção comercial da embaixada..Já a 3 Corações, marca consolidada no mercado brasileiro, começou a entrar no mercado português neste ano, com produtos à venda em várias redes de supermercados. "A gente não poderia estar mais feliz. A gente trouxe um portfólio que tem um potencial muito grande de crescimento, porque a gente percebe que o público português é muito apaixonado por café, assim como no Brasil", relatou ao DN Brasil Carolina Barreto, gerente de treinamento e operações.A marca Orfeu, também apresentada no encontro, avalia a possibilidade de expandir suas operações para Portugal. "A gente está começando a conversar sobre a possibilidade de distribuição aqui em Portugal. Vemos como um processo natural nosso, nada melhor do que entrar na Europa a partir de um país que é Portugal, nosso irmão", afirmou ao jornal Ricardo Madureira, CEO da Orfeu.O encontro também destacou a aposta de empresas portuguesas, como a Sogenave. Roberto Rosa apresentou como funciona a importação de cafés e outros produtos brasileiros para o país. Foi realizada a desgustação dos cafés, acompanhada de brunch com quitutes brasileiros, como cuscuz, coxinha, pão de queijo e brigadeiros com base de café, criados especialmente pela empresária Carolina Salles.Para o embaixador do Brasil em Lisboa, o evento foi uma oportunidade de reunir parceiros e potencializar a presença do café brasileiro no mercado português. "O Brasil cultural já partilha a língua, a história e muitos afetos, que partilhem cada vez mais também o café", destacou. O Brasil mantém a posição de maior produtor mundial de café, responsável por aproximadamente 35% da produção global. Na temporada 2025/2026, o país produziu cerca de 63 milhões de sacas de 60 quilos, mais do dobro do volume registrado pelo Vietnã, segundo maior produtor mundial.. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Criada por um brasileiro, cafeteria premiada como a melhor da Itália expande para Portugal.Empresas brasileiras buscam expandir franquias em Portugal.The Coffee expande operação em Portugal com mais três unidades em Lisboa