Várias franquias brasileiras participam de uma feira em Portugal para expandir seus negócios. O país é um dos principais participantes da Expofranchise 2026, em Lisboa. Algumas das marcas já operam em Portugal e atuam em segmentos variados.A Total Clean, empresa de limpeza, por exemplo, já possui três unidades no país, com franqueados brasileiros. "É um negócio muito enxuto, muito simplificado, por não ter um ponto físico. Nosso franqueado ideal é um casal que divide o trabalho na rua e o comercial", explica ao DN Brasil o diretor de expansão, Renan Souza.No Brasil, a marca tem dez anos de história, e a expansão internacional começou por Portugal, há dois anos. A Total Clean também busca ampliar sua operação na Espanha, que tem se tornado um importante destino de imigração para brasileiros. "É um negócio de altíssima demanda", resume Renan..Em outro segmento, o de colchões, a Anjos escolheu Portugal para começar a atuar na Europa. "Já estruturamos toda a equipe. Estruturamos todos os processos para vender muito aqui em Portugal. Então já tem tudo pronto", explica ao jornal o diretor Leonardo dos Anjos.Segundo o empresário, a marca já exporta produtos para Portugal, o que facilita esse primeiro passo. "Estamos em busca do nosso primeiro franqueado", comenta. Ele espera que a feira em Lisboa possa abrir esse caminho. "A gente já vê que tem vários interessados. Agora a gente está analisando e vai conversar com vários deles para fazer o melhor negócio", detalha Leonardo. .Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Há também quem tenha pensado em modelos de negócio específicos para Portugal. É o caso da Depil Express, uma franquia de depilação que tem como foco o público masculino, principalmente a depilação facial. "No Brasil, quando a gente chegou na pandemia, entendemos que o homem era muito importante para a gente, mas ainda não tinha uma máquina com menos dor para o homem, por isso desenvolvemos uma", destaca ao DN Brasil José Rocco, que coordena a operação no país..Rocco tem mais de 20 anos de experiência na criação de franquias. Atualmente, a marca já conta com seis unidades abertas em Portugal: quatro no Porto e duas no Algarve. Em Lisboa, devem ser inauguradas três unidades na próxima semana, segundo José.De acordo com o Censo da Associação Portuguesa de Franchising (APF), em 2025, o setor superou um volume de negócios de 23 bilhões de euros e foi responsável por mais de 197 mil empregos..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..The Coffee expande operação em Portugal com mais três unidades em Lisboa.“Não poderia ser outro lugar”: Martha Leonardis, ex-sócia do BTG Pactual expande empresa para Lisboa