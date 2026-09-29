A rede brasileira The Coffee está em expansão no país, com previsão de três novas unidades em Portugal. A cafeteria, em forma de franquia, terá mais duas lojas em Lisboa (Praça das Flores e Alvalade) e uma em Coimbra. "Temos uma boa receptividade em Portugal", diz ao DN Brasil Nano Henderson, responsável pela Europa. O Porto recebeu recentemente uma nova unidade da The Coffee Poveiros, na Rua da Alegria. A rede também mantém unidades em Matosinhos e Baixa/Aliados, no Porto. No total, são 20 unidades no país e 60 na Europa. Pelo mundo, a rede possui cerca de 380 franquias e está em plena expansão. Em Portugal, Nano detalha que parte dos franqueados são brasileiros e outra parte portugueses. O responsável mora em Portugal há três anos e está no cargo desde abril, para coordenar a operação na Europa. Cerca de 66% da receita da The Coffee já vem das operações fora do Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppNo dia 1º de outubro, Dia Internacional do Café, para celebrar a data, as lojas em Lisboa vão ter uma ação especial e "presentear os clientes com um tasting do pure black, utilizando até 1 kg do produto por loja durante a ação". As unidades participantes são Alfama, Avenida da Republica, Cais do Sodré, Campo de Ourique, Cascais Centro, Chiado, Restauradores, Estoril, Marina de Cascais, Marquês do Pombal e Picoas. A rede nasceu em Curitiba no de 2018, criada pelos irmãos Carlos, Alexandre e Luís Fertonani. Foi inspirada no minimalismo japonês e no modelo de cafeterias compactas e "começou com uma proposta de unir café especial, tecnologia, design e praticidade".amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Não poderia ser outro lugar”: Martha Leonardis, ex-sócia do BTG Pactual expande empresa para Lisboa.Colchões. Casal brasileiro projeta 6 milhões de faturamento este ano e abrir mais cinco lojas em Portugal