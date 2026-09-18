A companhia aérea Azul celebra o marco de dez anos de operação em Portugal, país que abriu o mercado europeu para a empresa brasileira. Ao longo desta década, já foram mais de 2,5 milhões de clientes transportados, em mais de 10,4 mil voos realizados entre os dois países. Para Fábio Campos, vice-presidente institucional da Azul, "essa rota é extremamente importante", afirmou aos jornalistas durante a festa, realizada em Lisboa, na residência oficial do Embaixador do Brasil, nesta quinta-feira, 17 de setembro.Operando dois voos diários entre Campinas e Lisboa, e um entre Recife e Porto, a Azul registrou crescimento de 34% no número de passageiros entre Brasil e Portugal no primeiro semestre deste ano, tendo transportado mais de 230,4 mil clientes entre os dois países de janeiro a junho. No mesmo período no ano passado, o número rondou os 171,3 mil passageiros, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os números da empresa vão ao encontro dos dados oficiais da Embratur, que mostram que Portugal se tornou o principal emissor de turistas da Europa para o Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"Nós estamos contribuindo também para a expansão do turismo no Brasil, a gente acha que sem essa conectividade não existe essa oportunidade de turismo estrangeiro no Brasil, e a gente é muito feliz em poder contribuir e continuar contribuindo com isso", disse Fábio Campos, fazendo uma referência à malha aérea total da Azul, que opera mais de 800 voos diários para 137 destinos.Parceria com PortugalA celebração da Azul em Lisboa ocorreu poucos dias depois de a GOL lançar o seu primeiro voo entre os dois países, ligando Lisboa e o Rio de Janeiro. Fábio Campos não perdeu a piada ao ser questionado sobre a coincidência. "Se os outros estão descobrindo agora, que pena, a gente descobriu há 10 anos atrás, então a gente está muito feliz com esse mercado. Mas eu acho que é uma grande coincidência. O mercado brasileiro é muito grande, o mercado europeu é muito grande. Nós estamos aqui consolidados há 10 anos, expandimos, muito recentemente, com Porto, com Madri, então nós estamos extremamente felizes com o nosso resultado nestes 10 anos", declarou..Recentemente, a empresa anunciou uma nova parceria, para reforçar os laços entre Brasil e Portugal. A bordo dos voos da Azul agora é servido café da marca Delta, uma das principais empresas portuguesas. "A gente chegou, no passado, a tirar o serviço de café de alguns voos, e brasileiro é apaixonado pelo cafezinho, o português também. Então, poder servir um café de qualidade como o da Delta nos nossos voos, tem tudo a ver, faz total sentido e já está tendo uma receptividade muito positiva", explicou o vice-presidente.Além disso, Fábio Campos reforçou que a parceria comercial com a TAP segue firme, embora haja, entre as duas empresas, um processo judicial tramitando. A Azul cobra uma dívida de 189 milhões de euros por um empréstimo feito à TAP em 2016. "Todo o empréstimo que se faz, espera-se que se vai receber de volta. Por isso estamos discutindo isso no âmbito judicial, não tenho muito a acrescentar sobre esse processo", declarou aos jornalistas ao ser questionado sobre a situação.A parceria comercial permite que os clientes de ambas as companhias aéreas realizem voos operados por qualquer uma delas na Europa e no Brasil. "É uma parceria muito boa porque a gente consegue levar os clientes além do ponto A e o ponto B. Essa conectividade que a Azul oferece no Brasil, que ajuda muito a TAP a fazer essa distribuição no país, como também a TAP, com a malha que tem aqui na Europa, que é gigantesca, ajuda os clientes da Azul a chegarem em Lisboa, conectar e distribuir para todo o resto da Europa", afirmou Fábio Campos.Pós-reestruturaçãoNo começo deste ano, a Azul passou por um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, conhecido como Chapter 11. "Nesse processo, a gente teve uma mudança por completo da nossa estrutura societária. Hoje, temos dois grandes acionistas de referência, que é a United Airlines e a American Airlines, que está passando pela sua fase final de aprovação também para poder ser acionista da Azul, e diversos fundos de investimento que nós temos, em sua grande maioria, americanos. É uma empresa de novo mercado, como a gente chama, uma empresa que não tem um acionista controlador, mas sim um conjunto de acionistas que comandam a empresa baseado no seu interesse económico", explicou o executivo.Com a reestruturação vem a proemssa de novidades. Para os voos internacionais, a empresa confirma a criação de uma nova classe, mas sem adiantar mais detalhes. "Toda a companhia que se reestrutura ela se reinventa e eu acho que a Azul está fazendo isso para muito melhor. Em breve aqui a gente vai estar anunciando um relançamento do nosso produto como um todo, tanto nos voos internacionais, com uma nova classe que é a Azul Comfort, doméstico também vamos fazer anúncios de algumas mudanças de serviços, e tudo isso deve sair uma cadeia de novidades daqui ao próximo mês até o fim do ano com esse relançamento da Azul pós-reestruturação", ressaltou Fábio Campos.."Todo o empréstimo que se faz, esperamos receber de volta", diz Azul sobre dívida da TAP.Azul Linhas Aéreas passa a servir café português Delta nos voos nacionais e internacionais.Voo entre Brasil e Portugal lança GOL na Europa em fase de expansão, mas esbarra no lotado aeroporto de Lisboa.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.