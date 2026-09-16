A companhia aérea brasileira GOL inaugura, nesta quarta-feira, 16 de setembro, a sua primeira rota entre Brasil e Europa, conectando Lisboa e Rio de Janeiro. Uma aposta da empresa, que já voa para 20 destinos internacionais nas Américas, para captar um fluxo crescente de viajantes."São 25 anos de história da GOL, agora um passo importante para uma internacionalização e não podia ser diferente, com Portugal sendo essa porta de entrada Brasil - Europa, e da Europa para o Brasil também", explica ao DN Brasil o vice-presidente comercial da empresa, Mateus Pongeluppi, em Lisboa, durante o evento de lançamento do voo para a imprensa.Ainda segundo Pongeluppi, a rota entre o aeroporto Humberto Delgado e o Galeão se aproveita do bom momento de conexão entre Brasil e Portugal. "A proximidade cultural dos povos, acho que tem um tráfego de famílias muito importante, sólido, estável. Os negócios entre Brasil e Portugal estão crescendo e a gente está só começando a falar sobre isso, e também tem uma parte de turismo que está muito forte, tanto do lado da Europa para o Brasil quanto do Brasil para a Europa. Faz super sentido isso tudo. A gente tem uma parceria muito forte com a TAP, que vai ajudar tudo isso a se potencializar ainda mais", ressalta.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O voo vai ter saídas às 2ª, 4ª, 6ª e sábados, mas, desde o início da venda de passagens, já tem garantido cerca de 80% de ocupação. A partir de 24 de novembro a frequência passa a ser de cinco por semana, saindo também às terças-feiras. "A gente continua olhando com muito bons olhos essa expansão, esse crescimento, a gente quer deixar o Atlântico menor ainda", diz Pongeluppi, que reforça a ambição da empresa. "Esse voo precisa ser diário o mais rápido possível e a gente olha outras oportunidades, até mesmo outros destinos em Portugal, olhando para o Rio de janeiro", enfatiza.No entanto, o vice-presidente admite que é preciso lidar com a dificuldade de se encaixar no aeroporto de Lisboa, pela sua lotação. "Os horários do voo, por exemplo, não foram os horários que a gente pediu. Foram os horários que a gente conseguiu entrar. Não há slots [vagas]", esclarece o empresário. Para garantir o avanço da operação diante dos entraves em Lisboa, a GOL precisou fazer adaptações no Brasil. "Qual é a beleza de eu ter 70% do aeroporto do Rio de Janeiro e também outros motivos para eu ter escolhido o Rio de Janeiro? Se eu sou grande e tenho infraestrutura abundante lá, uso a minha malha lá para acomodar aqui", diz Pongeluppi..O voo entre Lisboa e Rio de Janeiro vai marcar também o início das operações da GOL com aviões Airbus A330 neo, de dois corredores. A empresa já fazia rotas de longa duração, de mais de sete horas, mas ainda nos Boeing 737. As primeiras viagens com as novas aeronaves foram para Nova York, em julho.A nova rota europeia vai contar com elementos que celebram o Rio de Janeiro na classe executiva, com produtos da marca Granado e menu assinado pelo chef Felipe Bronze, que tem duas estrelas Michelin com o restaurante Oro. Além disso, a empresa passa a oferecer o stopover no Rio, a possibilidade de permanecer por até três dias na cidade entre o trajeto, e quer, assim, dar conta de uma demanda "gigante" do turismo europeu por outros destinos no Brasil e na América Latina, explica Pongeluppi. "A gente vai voar do Rio de Janeiro para Salta, no Nordeste da Argentina. Por que não a gente fazer uma conexão muito boa com Mendoza, quando a gente começar a explorar rotas do Rio? Então, olhando o Rio de Janeiro que a gente tem hoje, também tem muita coisa que não é atendida, ou é mal atendida. Porque, se a gente pegar o interior da Argentina, como que as pessoas do interior da Argentina chegam a Portugal? A mesma coisa acontece com o Uruguai, não é tão fácil assim. Eu estou pegando esses exemplos, mas dentro do Brasil também tem alguns lugares, algumas cidades de 300, 400 mil habitantes que, hoje, icam um pouco à margem do sistema internacional".A empresa reconhece o interesse em novos voos em Portugal, com a cidade do Porto, no Norte, sendo a próxima opção, mas sem prazos. "Ainda é um pouquinho cedo para falar, porque a gente ainda tem bastante ambição no Rio de janeiro. São Paulo tem um tráfego importante, tem muitos negócios acontecendo, mas a gente tem bastante coisa para explorar no Rio", finaliza Pongeluppi..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasil deve quebrar recorde de turistas estrangeiros. "Credibilidade para fora" ultrapassa momento político, diz presidente da Embratur.Nível de procura por novas rotas da TAP para o Brasil está “de acordo com as expectativas”