Viajantes dos voos da Azul Linhas Aéreas, mesmo os nacionais, vão ter um gostinho de Portugal. A empresa passou a servir cafés da Delta, a marca portuguesa mais conhecida no país."O café estará disponível nos voos da Azul operados com jatos, nas frotas Embraer E1, Embraer E2, Airbus A320 e Airbus A321", destaca comunicado de imprensa divulgado nesta terça-feira, 8 de setembro. O serviço de café será realizado das 6h às 17h em voos com duração a partir de 1h30.Para Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, trata-se de uma aproximação entre os dois países em todos os sentidos. "O café aproxima pessoas e faz parte da cultura brasileira. Mas, para nós, esta parceria representa sobretudo mais um passo na nossa ambição de crescimento no Brasil", disse, citado em comunicado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O gigante sul-americano está nos planos da empresa. "Associarmo-nos à Azul permite levar a Delta Cafés a milhões de passageiros e aumentar a presença da marca num mercado estratégico para o Grupo. Queremos ser cada vez mais relevantes no Brasil e esta parceria ajuda-nos a chegar ainda mais perto dos consumidores", afirmou o empresário.Jason Ward, Chief Customer Officer (CCO) da Azul Linhas Aéreas, realçou que "a experiência a bordo é feita de detalhes e o café faz parte do dia a dia e da cultura do brasileiro". Os cafés servidos serão selecionados por meio de curadoria especial da empresa portuguesa.A Azul é a maior companhia aérea do Brasil em número de cidades atendidas e de rotas domésticas diretas. Entre os dois países, mantém ligações entre Portugal e o Brasil a partir de Lisboa e Porto, com voos diretos para destinos brasileiros como Campinas (Viracopos), São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Companhia aérea Azul tem alta de 34% nas rotas entre Brasil e Portugal.Azul comemora um ano de operações entre Porto e Recife