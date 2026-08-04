A companhia aérea Azul teve um crescimento de 34% no número de passageiros entre Brasil e Portugal no primeiro semestre deste ano, tendo transportado mais de 230,4 mil clientes entre os dois países de janeiro a junho. No mesmo período no ano passado, o número rondou os 171,3 mil passageiros, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).Em 2025, a empresa lançou duas novas rotas diretas para a cidade do Porto, com partidas de Campinas e Recife."Portugal é um mercado estratégico para a Azul e temos acompanhado de perto a evolução da demanda entre os dois países", afirma Beatriz Barbi, gerente sênior de Planejamento de Malha e Alianças e Distribuição, num comunicado enviado ao DN Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para a gestora, este aumento "confirma o interesse crescente dos brasileiros pelo destino. Por conta dessa demanda, inclusive, lançamos operações entre Campinas, Recife e Porto em junho do ano passado".A Azul ressalta um alinhamento entre os resultados e a expectativa de visitas dos brasileiros ao território português. Um estudo feito pelo Turismo de Portugal, o “Travel Sentiment Monitor”, mostra que o Brasil é o mercado com maior intenção de viagem ao país. Do total de brasileiros entrevistados, 46% afirmam que pretendem visitar Portugal nos próximos 12 meses..O DN Brasil é um braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Azul comemora um ano de operações entre Porto e Recife."Mercado-chave": TAP prevê transportar 2,1 milhões de passageiros entre Brasil e Portugal este ano