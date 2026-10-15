A Azul Linhas Aéreas segue de olho no mercado português, considerado um dos destinos com maior potencial de expansão. "Estamos muito felizes com o negócio", diz ao DN Brasil Jason Ward, vice-presidente de Marketing e Pessoas, que esteve em Lisboa para participar do World Aviation Festival.O executivo, nascido nos Estados Unidos e que diz se sentir mais brasileiro do que americano, falou ao jornal sobre a importância estratégica de Portugal. "Damos a oportunidade para o brasileiro visitar a Europa e os brasileiros que moram aqui visitarem a família", explica.Um dos objetivos da empresa é levar cada vez mais passageiros para os destinos brasileiros atendidos pela companhia. "Com esses voos saindo daqui, chegando em Viracopos, a gente tem mais de 45 destinos que eles podem conhecer toda a parte do país. Eu amo o Brasil, mas a única coisa melhor que o Brasil são os brasileiros. Para os europeus, para conhecerem o quão simpático o brasileiro é, é uma grande oportunidade", detalha, falando em português.Jason acredita que o Brasil vai continuar "na moda" por mais tempo, atraindo visitantes não apenas pelas opções que oferece, mas também por eventos como a Copa do Mundo feminina. "É uma grande oportunidade de conhecer o país", pontua.Parceria com a Delta CafésRecentemente, os voos da empresa passaram a oferecer café da marca portuguesa Delta. "É muito bom porque parte do café da Delta é brasileiro, estamos de certa forma devolvendo o café para o Brasil. Estamos super felizes com o cafezinho a bordo, que o brasileiro adora", destaca.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A iniciativa faz parte da estratégia de oferecer mais serviços aos clientes, uma tendência que, na avaliação de Jason, vem ganhando força. "Muitas empresas aqui na Europa estão colocando uma experiência diferenciada para o cliente, mas o cuidar do cliente, cuidar das pessoas, é uma coisa super brasileira", define.Uma das novidades recentes da companhia é o chamado "Espaço Azul", que oferece um serviço de bordo diferenciado e outros benefícios, como desembarque prioritário, compartimento preferencial para bagagem de mão e prioridade para bagagem despachada no check-in. "Os resultados têm sido muito legais até agora", pontua.Entre os planos da empresa, está o investimento nas aeronaves. "Estamos diminuindo o número de parcerias que temos com a Air Atlantic", revela. As aeronaves da Air Atlantic são utilizadas nos voos de Portugal para o Brasil, por exemplo. "A gente vai ter 100% dos voos Azul de volta. Então estamos focados nisso", resume.Em 10 anos de operação, já foram mais de 2,5 milhões de clientes transportados. No total a Azul fez mais de 10,4 mil voos entre os dois países. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Azul marca 10 anos de voos para Portugal com 2,5 milhões de passageiros transportados e promessa de novidades.Brasil deve quebrar recorde de turistas estrangeiros. "Credibilidade para fora" ultrapassa momento político, diz presidente da Embratur