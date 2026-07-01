Quais são as melhores oportunidades de exportação para Portugal? Quais são os principais concorrentes em cada setor? Essas são algumas das informações disponíveis em uma nova plataforma lançada pela ApexBrasil para "democratizar o acesso à inteligência comercial e aproximar empresas brasileiras das oportunidades abertas pelo acordo".As oportunidades estão organizadas por estados brasileiros e permitem consultas para cada um dos estados-membros da União Europeia (UE). Portugal, onde a agência mantém um escritório, está entre os mercados contemplados. Para muitos empreendedores, o país é visto como uma "porta de entrada" para produtos brasileiros na Europa.Cada oportunidade é apresentada com informações detalhadas, incluindo a classificação da ApexBrasil sobre o status do mercado para cada produto. Neste momento, a agência identifica 543 oportunidades de exportação imediata.Segundo Laudemir Muller, presidente da ApexBrasil, o potencial dessas exportações é de US$ 1 bilhão adicional em vendas para a Europa nos próximos anos. A ferramenta foi lançada de olho nas oportunidades que podem surgir com o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que cria um mercado de cerca de 720 milhões de consumidores.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Rodrigues Pereira, destacou a importância de ampliar a participação dos pequenos negócios no comércio exterior. "As micro e pequenas empresas respondem pela maior parte dos empregos formais, mas ainda representam uma parcela pequena do valor total exportado. Nosso desafio não é apenas tarifário, mas de informação e conformidade. O fato de o acordo ter um capítulo dedicado a esses negócios é um passo histórico para vencer barreiras e transformar o potencial exportador dos pequenos em riqueza para o Brasil", afirmou.Segundo dados da ApexBrasil, o comércio bilateral entre Brasil e União Europeia já movimenta aproximadamente US$ 100 bilhões por ano. A plataforma pode ser acessada aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Apex Brasil traz o cooperativismo a Portugal. "É a forma de colocar os pequenos no comércio internacional".Inovação e criatividade: dez startups brasileiras desembarcam em Lisboa para ganhar mercado europeu