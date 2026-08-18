A fila para a nacionalidade portuguesa por tempo de residência chega a 33 meses de espera no Arquivo Central do Porto, sete meses acima do prazo registrado na Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa. Os dados, referentes a julho de 2026 no Porto e a junho de 2026 em Lisboa, mostram uma diferença significativa no tempo de espera para o mesmo tipo de processo, de acordo com o serviço onde é analisado.Os números estão numa nova ferramenta gratuita que reúne 27 quadros mensais oficiais do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), publicados entre maio de 2024 e julho de 2026. O registro permite acompanhar, mês a mês, a data dos processos que estão sendo analisados no Arquivo Central do Porto e na Conservatória dos Registos Centrais, além de mostrar como cada fila evoluiu ao longo do período.A plataforma foi criada pelo site Cidadania e Visto. Ao DN Brasil, o gerente Fábio Pereira, conta que o site surgiu como uma demanda interna. "A gente queria criar uma forma mais simples de explicar aos nossos clientes como funcionam os prazos dos processos aqui em Portugal e, por isso, desenvolvemos uma ferramenta para uso interno", destaca.Depois, decidiram tornar os dados acessíveis a todos. "Durante o desenvolvimento, percebemos que essa informação poderia ser útil para muito mais pessoas, porque é uma dúvida e uma preocupação comum de quem acompanha um processo de nacionalidade", detalha. "A ideia é justamente facilitar o acesso à informação e dar mais previsibilidade para quem está passando por esse processo", complementa.Para a criação, foram utilizados dados do próprio Instituto dos Registos e Notariado (IRN). "O Arquivo Central do Porto e a Conservatória dos Registos Centrais divulgam, nas respostas automáticas de e-mail, a data de entrada dos processos que estão sendo analisados naquele momento, por tipo legal de pedido. A informação é pública, mas efêmera: chega por e-mail, não é arquivada e é substituída no mês seguinte", explica.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O site guarda esses quadros e os organiza por tipo de processo. Os pedidos de consulta estão divididos por conservatória e o tipo de nacionalidade, como filho de português, neto, casamento, residência. A longa filaAo compilar dois anos de dados, é possível ter várias estatísticas. Entre outubro de 2024 e junho de 2026, a fila da cidadania por casamento na Conservatória dos Registos Centrais avançou dois meses em vinte meses de calendário. No mesmo período, a fila dos descendentes de judeus sefarditas andou três meses, enquanto a espera passou de 43 para 60 meses, ou seja, cinco anos.Um filho de português maior de idade tinha, em julho de 2026, uma espera de 14 meses no Porto contra 51 meses em Lisboa. O estudo aponta uma diferença de três anos para o mesmo tipo de pedido.Quem tiver quadros de meses ausentes, ou de outras conservatórias, pode enviá-los para incorporação na plataforma. O objetivo, sengundo os criadores, é que o registro deixe de depender de uma única empresa e passe a refletir o que o IRN publica em todo o país.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pedidos de nacionalidade portuguesa subiram 74% após anúncio de mudança na lei.Nova Lei da Nacionalidade é publicada no Diário da República e entra em vigor nesta terça-feira